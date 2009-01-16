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Yargıtay: Bazı savcılar hedef haline getirildi

Yargıtay Başsavcılığı, siyasi partileri soruşturmakla görevli savcıların isimlerinin bir gazete yayımlanmasına tepki gösterdi

16 Ocak 2009 02:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gazetede siyasi partileri soruşturmakla görevli cumhuriyet savcılarının ad ve soyadları ile görevlendirildikleri partilerin yazılmasına tepki gösterdi. Başsavcılık, yasal yollardan gereğinin yapılacağını duyurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Yargıtay telefon rehberinde siyasi partileri soruşturmakla görevli cumhuriyet savcılarının ad ve soyadlarının belirtildiği vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bazı gazetelerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda siyasi partileri soruşturma ile görevli Cumhuriyet Savcıları’nın ad ve soyadları, görvelendirildikleri siyasi partiler açıklanarak yazılmakla hedef haline getirilmişlerdir.

Yargıtay telefon rehberinde siyasi partileri soruşturma ile görevli Cumhuriyet Savcıları ad ve soyadları ile belirtilmiş, soruşturmakla görevli oldukları siyasi partiler ise işin yoğunluğuna göre aşamalı bir şekilde değişmesi, siyasi güçlerin etkilerinden korunması, kişisel ve ailevi güvenliğin sağlanması yönlerinden açıklanmamıştır.

Bu nedenle basın yoluyla hangi siyasi partinin soruşturmasında hangi Cumhuriyet Savcısı’nın görevli olduğu hususunda varsayımlarla hareket edilmesi, yakıştırmalarda bulunulması ile basın özgürlüğünün sınırları dışına çıkılarak, kamu görevlisinin şöhret ve hakları, kamu düzeni ve kamu güvenliği ihlal edilmiştir.

Konu hakkında yasal yollardan gereği yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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