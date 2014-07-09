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Yargıtay, başvanvekilini bugün de seçemedi

Yargıtay Başkanvekili Mahmut Bilgen'in emekliye ayrılmasıyla boşalan başkanvekilliği için yapılan seçimden bugün de sonuç çıkmadı

09 Temmuz 2014 23:35

Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mahmut Bilgen'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan başkanvekilliği için 30 Haziran'dan bu yana yapılan seçimlerden bugün de sonuç alınmadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği için Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Seyit Çavdar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Özgan ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Kamil Kancabaş yarışıyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Haziran'dan bu yana yapılan seçimlerde hiçbir aday Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu 194 oyu alamadı. Seçim pazartesi gününe kaldı.

 

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