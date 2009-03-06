Yargıtay Başsavcısı, Tunceli Valisi'ni araştırıyor

Tunceli Valisi Mustafa Yaman, bu seçim döneminin en çok konuşulan ismi. Yüksek Seçim Kurulu'nun şikâyeti üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yaman hakkında inceleme başlatmıştı. Şimdi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı devrede.



NTV'nin haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Vali Yaman hakkında bilgi topluyor. Başsavcılık, suç oluşturduğu öne sürülen eylemler seçimlerle ilgili olduğu takdirde, İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemeden valiler hakkında soruşturma başlatabiliyor.



Başsavcılığın incelemesinde suç unsuruna rastlanırsa, Yaman hakkında ceza davası açılabilecek.

