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Yargıtay Başsavcısı: Kapatma davasını hissederler

Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP’ye yeni bir kapatma davası açabileceği iddiaları üzerine ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayaca&

29 Ocak 2010 02:00

 

T24- Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti’ye yeni bir kapatma davası açabileceği iddiaları üzerine ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder'' dedi.

Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti’ye kapatma davası yeni bir açbileceği iddiaları üzerine ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder'' dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Orhan Uzgören için Yargıtay'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, AK Parti hakkında yeni bir kapatma davası açılacağı yönünde iddialar bulunduğunu hatırlatması üzerine Yalçınkaya, her parti hakkında soruşturmanın mümkün olduğunu, soruşturmaların gizli yürütüldüğünü söyledi.

Yalçınkaya, ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder'' dedi.

TELEKULAK İNCELEMESİ
Telefon dinlemelerine yönelik incelemenin hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Başsavcı Yalçınkaya, incelemenin devam ettiğini, henüz herhangi bir sonuç alınamadığını belirtti.

BUMİN’LE GÖRÜMEDİM
Yalçınkaya, bugün bir gazetede, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ile görüşme yaptığına ilişkin haber yer aldığının hatırlatılması üzerine, haberin ''yanılgı bir haber'' olduğunu, gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Bumin ile görüşmekten onur duyacağını ifade eden Yalçınkaya, söz konusu görüşmenin gerçekleşmediğini kaydetti.


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