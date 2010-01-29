Yargıtay Başsavcısı: Kapatma davasını hissederler

T24- Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti’ye yeni bir kapatma davası açabileceği iddiaları üzerine ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder'' dedi.

Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti’ye kapatma davası yeni bir açbileceği iddiaları üzerine ''Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder'' dedi.



