Yargıtay Başsavcısı açıkladı: Kapatma davası iddianamesinde 451 HDP'li için siyasi yasak talep edildi

HDP'ye kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmış iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, davaya ilişkin olarak, "Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır" değerlendirmesini yapmıştı.

TIKLAYIN - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salı günü (8 Haziran 2021) gerçekleştirdiği grupp toplantısında yeniden açılan davayı hatırlatmış, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yönelik, "Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM'de kaybedemez hiç kimse de bu kayba hizmet edemez" ifadelerini kullanmıştı.

"Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tevsik edilmiş PKK’lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz?" sorularını soran MHP lideri, "HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin namus borcudur" sözlerini dile getirmişti.

TIKLAYIN - Bahçeli: Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir