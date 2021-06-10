Yargıtay Başsavcısı açıkladı: Kapatma davası iddianamesinde 451 HDP'li için siyasi yasak talep edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak talep edildiğini ve partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini söyledi.
Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyle ilgili açıklamada bulunan Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık, Anayasa Mahkemesine tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var" dedi.
İddianamenin 15 günlük süre içinde değerlendirileceğini belirten Şahin, şu anda takdirin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu bildirdi. Şahin, şunları kaydetti:
"Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, Cd'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik."
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HDP'ye kapatma davası
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmış iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, davaya ilişkin olarak, "Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır" değerlendirmesini yapmıştı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salı günü (8 Haziran 2021) gerçekleştirdiği grupp toplantısında yeniden açılan davayı hatırlatmış, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yönelik, "Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye vatan topraklarında ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM'de kaybedemez hiç kimse de bu kayba hizmet edemez" ifadelerini kullanmıştı.
"Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tevsik edilmiş PKK’lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz?" sorularını soran MHP lideri, "HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin namus borcudur" sözlerini dile getirmişti.
TIKLAYIN - Bahçeli: Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir