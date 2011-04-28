T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARGITAY BAŞSAVCILIĞINA 5 ADAY ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 15:23

-YARGITAY BAŞSAVCILIĞINA 5 ADAY ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Görev süresi 21 Mayıs 2011'de sona erecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay Büyük Genel Kurulunda aday belirleme seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil 283, 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak 139, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakkı Manav 126 ve 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfi Tombaloğlu da 10 oy aldı. Seçimde, 2 boş, bir de geçersiz oy çıktı. Seçim sonucu, bugün Yargıtay Birinci Başkanlığınca sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Gül, 15 gün içinde gösterilen adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Gül, sıralayama ve aldıkları oy miktarına bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçebiliyor. Yeni seçilecek Başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, 21 Mayıs 2007'de Başsavcılığa seçilmişti. Dört yıllık görev süresi dolan Yalçınkaya'nın yaş haddinden emekliye ayrılması için 4 yılı daha bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24