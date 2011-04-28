-YARGITAY BAŞSAVCILIĞINA 5 ADAY ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Görev süresi 21 Mayıs 2011'de sona erecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay Büyük Genel Kurulunda aday belirleme seçimi yapıldı. Seçim sonucunda Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil 283, 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak 139, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakkı Manav 126 ve 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfi Tombaloğlu da 10 oy aldı. Seçimde, 2 boş, bir de geçersiz oy çıktı. Seçim sonucu, bugün Yargıtay Birinci Başkanlığınca sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Gül, 15 gün içinde gösterilen adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Gül, sıralayama ve aldıkları oy miktarına bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçebiliyor. Yeni seçilecek Başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, 21 Mayıs 2007'de Başsavcılığa seçilmişti. Dört yıllık görev süresi dolan Yalçınkaya'nın yaş haddinden emekliye ayrılması için 4 yılı daha bulunuyor.