Yargıtay Başsavcılığı, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti

Yargıtay Başsavcılığı, kendisine sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren ve müebbet hapis cezası onanan Nevin Yıldırım'ın cezasına itiraz etti. Başsavcılık, Yıldırım'a verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti. Dosya Yargıtay Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.

23 Mayıs 2019 tarihinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nevin Yıldırım'a verilen müebbet hapis cezasını indirim vermeden onamıştı. Yargıtay kararında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezanın hukuka uygun olduğuna karar verirken, üyelerden birinin “haksız tahrik” uygulanması gerektiği yönünde karşı görüş belirtmişti.

Yargıtay Başsavcılığı'nın kararını 'Feminist avukatlar' Twitter'dan duyurdu. Paylaşımda, "Bu karanlık günlerde güzel haber #NevinYıldırım'dan Herhangi 1 indirim olmadan verilen müebbet hapis cezasi yargıtay tarafından onanmıştı,yargıtay başsavcısı"haksız tahrik uygulanması gerekir"diye karara itiraz etti,dosya yargıtay genel kuruluna gidiyor.Küçük de olsa bi umut doğdu" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nce "tasarlayarak insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, Yıldırım hakkındaki kararı, ‘olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği’ gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi’nce müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi indirim uygulamadan Yıldırım'a verilen cezayı onamıştı.

Yıldırım'ın müebbet hapis cezası aldığı duruşmaların kronolojisi için tıklayınız