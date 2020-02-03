Yargıtay Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen kararların bozulmasını talep etti

Yargıtay Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen kararların ikinci kez bozulmasını talep etti.

Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanlarının mahkûmiyet kararlarının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından 21 Kasım 2019'da İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görülmüştü. Mahkeme Kadri Gürsel'in beraatine, diğer sanıklar yönünden Yargıtay'ın bozma kararına direnmeye karar vermişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamede, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla, Akın Atalay'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay, Aydın Engin'e verilen 7 yıl 6 ay hapis cezalarının bozulması ve beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Tebliğnamede, Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay ile Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Mustafa Kemal Güngör'e verilen 3 yıl 9 ay hapis cezalarının da bozulması ve beraatleri istendi.

Ahmet Şık'ın 3 farklı suçtan cezalandırılması istedi

Başsavcılık, Ahmet Şık'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulması talep edildi. Ancak Şık’ın “örgüte yardım” suçundan değil “terör örgütü öven açıklamaları basma ve yayma”, “terör örgütü propagandası yapma” ile “devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kadri Gürsel'in beraatine onama talebi

Tebliğnamede, Kadri Gürsel hakkında verilen beraat kararının ise onanması istendi.

Dosya yeniden Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde

Başsavcılığın davaya ilişkin tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daha önce bu isimlerin beraat etmeleri gerektiğine karar veren Daire, ilk kararında direnirse dosya Ceza Genel Kurulu'na taşınacak. Genel Kurul'un davaya ilişkin vereceği karar kesin olacak.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi davasında Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 2 yıl 6 ay, Güray Öz hakkında "örgüte yardım" suçlamasından toplam 3 yıl 9 ay, Musa Kart hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay, Aydın Engin hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkayahakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 6 yıl 3 ay, Ahmet Şık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Önder Çelikhakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3'er yıl 9'ar ay, Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında 10 yıl, Emre İper hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün, Bülent Utku hakkında "terör örgütüne yardım ve propaganda" suçlamasından ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, istinaf mahkemesi de bu cezaları onamıştı.

5 yılın altında hapse mahkûm edilen Cumhuriyet çalışanlarının dosyası İstinaf Mahkesi'nce onanmıştı. Onama kararının ardından eski Cumhuriyet çalışanları Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör yeniden tutuklanmıştı. Altı eski Cumhuriyet çalışanı 25 Nisan 2019'dan bu yana Kandıra Cezaevi'nde tutuluyordu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cezası 5 yıldan uzun olan eski Cumhuriyet çalışanlarının başvurusu üzerine Cumhuriyet davasına ilişkin hazırladığı tebliğnamede, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılan gazeteciler Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin ile Ahmet Şık hakkındaki cezaların bozulmasını talep etmişti.

Yargıtay Başsavcılığının 16 Temmuz tarihli tebliğnamesinden 57 gün sonra 12 Eylül'de Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tebliğnameye uyup mahkûmiyet kararlarını bozmuştu. Yargıtay, Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkındaki "terör örgütüne yardım"dan verilen mahkûmiyet kararlarını bozmuş, Şık dışındaki sanıklar için beraat talebinde bulunmuştu. Daire, Şık’ın "örgüt propagandası"ndan yargılanmasına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bozma kararının aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör’e de sirayet etmesi gerektiğine karar vermişti. Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride bir hak kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Daire, "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'ya FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar vermişti

25 Nisan’da cezaevine giren gazetenin muhasebe servisi çalışanı Emre İper hakkındaki ceza da onanmıştı. İper, yargı paketinde yapılan değişiklik sonrası tahliye olmuştu.