Yargıtay Başkanvekilliği'ne İhsan Akçin seçildi

Osman Şirin'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Birinci Başkanvekilliği ve Ceza Genel Kurulu Başkanlığı'na Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Akçin seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bugün başkanvekilliği için yapılan seçim sonucunda 138 oy alan 5. Ceza Dairesi üyesi İhsan Akçin Başkanvekilliğine seçildi.

Akçin, 1 Nisan 1951'de Erzincan'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1972 yılında mezun olan Akçin, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Narman, Şuhut Hakimliği, Muş, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Hakimliği, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 21 Mart 2000'de seçilen Akçin, 5. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

