Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit seçildi. Eski Başkan Ali Alkan, yaş haddinden dolayı emekli olmuştu.

Yargıtay Genel Kurulu’nda, dün yaş haddinden emekliye ayrılan Ali Alkan’ın yerine Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçimde, 3. Ceza Dairesi Başkanı Erdal Gökçen, 20. Hukuk Dairesi Başkanı Feyzi Altınok, 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 6. Ceza Dairesi Üyesi Ali Suat Ertosun ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ekmekçi yarıştı. Seçim sonucunda Cirit, Yargıtay’ın yeni başkanı oldu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Cirit, seçimin ardından Hukuk Genel Kurulu Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Cirit, kendisine onurlu ve çok zor bir görev verildiğini, bunun altından en iyi şekilde kalkmaya, Türk halkının teveccühüne layık olmaya çalışacağını ifade etti.

Alkan'ın veda konuşmasında Cahit Sıtkı Tarancı'nın "memleket" şiirini okuduğunu hatırlatan Cirit, "Ben de Türk halkının teveccühüne layık olan, birlik beraberliği temin eden, salt adaleti, gerçek adaleti tesis eden bir Yargıtay özlemiyle konuşmama başlıyorum" diye konuştu.

Cirit, "Sayın Alkan, 'Yargıtayda ben 4-6 nöbeti tuttum' diyor. Biz 12-2, daha zor bir nöbet tutacağız ama Türk halkının yargıya karşı inanılırlık ve güvenilirlik noktasında teveccühünü, saygınlığını, en üstlere çıkarmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gerek ilk derece yargısının, gerekse yüksek yargının yapısal, fiziksel sorunlarının bulunduğunu belirten Cirit, bunun yanında son dönemlerde Anayasa'ya göre eşitler arasında eşitsizlik meydana getiren bir yapısı olduğunu söyledi.



Yüksek yargının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştaydan oluştuğunu hatırlatan Cirit, şunları kaydetti:

"Bunlar, eşit ve birbiriyle uyumlu çalışan erkler, mahkemelerdir. Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazımızdır. Kuvvetler ayrılığında, alana müdahale edilmemek koşul ve şartıyla bu konuda işbirliği içerisinde harekettir. Anayasamızın gerekçesinde tanımlandığı gibi, kuvvetler ayrılığı aynı ahenkli bir orkestranın bestesi gibi kimisi keman çalar, kimisi piyano çalar ama sonunda güzel bir beste çıkar. Kuvvetler ayrılığında, alanımıza müdahale edilmemek koşul ve şartıyla işbiriliği içerisinde hareket edilecektir. Hakim teminatı, hakim bağımsızlığı, hakim tarafsızlığı altını kalın kalın çizmek suretiyle vazgeçemeyeceğimizdir. Yargı adaleti sağlamak içindir. Türk halkının güvenine, yargı olarak, son zamanlarda düşen güvenine layık olmaya çalışacağız. Bu konuda önemli görevler düşmektedir. Bu önemli görevleri de arkadaşlarımla birlikte yerine getireceğim. Dört kıymetli arkadaşımla yarıştım. Onlar da birbirinden değerli, çok kıymetli, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdır."

İsmail Rüştü Cirit kimdir?

23 Mart 1955’te Balıkesir Burhaniye doğumlu olan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal Lisesi’ni bitirdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan İsmail Rüştü Cirit, çeşitli hakimlik görevlerinde bulundu. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 2004′te Yargıtay üyeliğine seçilmiş, halen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 2011′de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. İsmail Rüştü Cirit Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken AKBİL davasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraatına karar verdi.

Alkan ayrılırken neler söylemişti?

Emekliliği öncesi yapılan törende yargının diğer kurumlarda olduğu gibi her zaman eleştiriye açık olduğunu, ancak eleştirilerin hakarete varmadan yargıya ışık tutmak amacı ile yapılması gerektiğine dikkat çeken Alkan, şunları söylemişti:

“Tabi bu ışık da gözümüze tutularak görmemize engel olacak şekilde değil, önümüze tutularak yolumuzu aydınlatacak şekilde olmalıdır. Yargı yıpratılarak sonuç alınamaz. Değerli konuklar, Biraz önce yargı ile ilgili olarak haksız suçlamaların olduğunu hatta yargıya eleştiri sınırını aşan hakaretler yapıldığını söyledim. Yargıtay’ın başkanı ve temsilcisi olarak bu gibi konularda hakimlerin kararları ile konuşacağı ilkesinden hareketle mecbur kalmadıkça konuşmamayı tercih ederken bütün arkadaşlarımın olduğu gibi benim de ne kimseden korkum vardı ne de gelecek beklentim. Korktuğu ve beklentisi olduğu için doğru olduğunu bildiği kararı veremeyenler hemen cübbelerini çıkarıp görevlerini bırakmalıdır. Konuşma zorunluluğum hasıl olduğunda ise açıklamalarımı medeni ölçüler ve etik kurallar içerisinde yapmaya çalıştım."