Yargıtay Başkanlığı'na Ali Alkan seçildi

Nazım Kaynak’ın yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı koltuğuna 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Alkan getirildi. Yargıtay'ın yeni Başkanı Ali Alkan, yargının hızlandırılmasının ve iş yükünün azaltılmasının öncelikli meseleleri olacağını belirtti. Alkan, Yargıtay'da gruplaşmalar olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Yargıtay'da hiç kimse belli bir grubun, belli bir düşüncenin ve belli bir inancı temsilcisi durumunda değildir. Yargıtay'daki bütün arkadaşlarımız hukukun ve hukukun üstünlüğünün temsilcisi durumundadırlar. Ve bu amaçla çalışmaları sürdürmektedirler. Bu şekildeki düşünceleri kınıyorum" dedi.

Yargıtay eski Başkanı Nazım Kaynak'ın yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasının ardından sabah saatlerinde gerçekleşen seçimle yeni Yargıtay Başkanı olan Ali Alkan gazetecilerin karşısına geçti. Alkan, seçimde kendisinin 201, Kemalettin Yüksel'in 39, Ahmet Ceylani Tuğrul'un ise 92 oy aldığını belirterek, ayrıca seçimdeki oyların 31 tanesinin boş, 11 tanesinin ise geçersiz olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Seçilmenin sevincini ve onurunu yaşadığını belirten Yargıtay Başkanı Alkan, "Ancak bu görevin büyük bir sorumluluğu da omuzlarıma yüklediğinin farkındayım" dedi.

Yargının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları çözmeye çalışacaklarını belirten Alkan, "Yargıtay'ın Başkanı olarak yüksek mahkememizin ve yargının bütün sorunlarına sahip çıkarak, el birliğiyle çözümü konusunda elimden gelen gayreti göstermeyi taahhüt ediyorum. Yargının ve Yargıtay'ın sorunlarını çözmeye talipseniz, bu sorunları önceden tespit etmiş olmanız gerekir. Sayın Başkan Nazım Kaynak'ın veda konuşmasında vurguladığı gibi biz bu sorunların farkındayız. Bu sorunları çözme yolunda ise, önceki başkanlarımızın samimiyetle başlattıkları hizmetleri, oluşan kurumsal bilişimden de, en yüksek seviyede yararlanmak suretiyle sürdürmeye, tamamlamaya ve geliştirmeye talibim" diye konuştu.

"Başkanlığım dönemimde, Yargıtay'ın misyonuna ve ilkelerine sahip çıkarak, belirlenmiş olan vizyonuna ulaşma ve sorunları çözme yolunda daha etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlayacağım" diyen Alkan, 1 yıllık ve 3 yıllık eylem planlarını oluştururken daha öne oluşturulmuş olan eylem planlarını da devam ettireceklerini söyledi. Alkan, Yargıtay Kanunu'nun değiştirilmesi için başlatılan çalışmaları tamamlamanın da bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

‘Yargının iş yükünün azaltılması öncelik olacak’

"Yargının hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması bizim de en öncelikli meselemiz olacaktır. Bu alandaki çalışmalar hız kesmeden sürdürülecektir" diyen Alkan, Yargıtay'ın, Cumhuriyet'in ve demokrasinin de teminatı olmaya devam edeceğine vurgu yaptı. Yeni anayasayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alkan, "Demokratik hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği, sivil ve demokratik bir anayasa için TBMM'ye her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

‘Yargıtay'da hiç kimse belli bir grubun temsilcisi değildir’

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Alkan bir gazetecinin, Yargıtay'da gruplaşmaların olduğu ve bu gruplaşmalara göre Yargıtay Başkanı'nın seçildiği şeklindeki sorusuna, "Yargıtay'da hiç kimse belli bir grubun, belli bir düşüncenin ve belli bir inancı temsilcisi durumunda değildir. Yargıtay'daki bütün arkadaşlarımız hukukun ve hukukun üstünlüğünün temsilcisi durumundadırlar. Ve bu amaçla çalışmaları sürdürmektedirler. Bu şekildeki düşünceleri kınıyorum" yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin Yargıtay'da 160 üyenin blok oy kullandığı ve buna göre de Yargıtay Başkanı'nın belirlendiği şeklindeki iddialarla ilgili sorusuna ise Alkan, "Seçimler gizli oyla yapılmıştır, kimin hangi yönde oy kullandığını söylemek mümkün değildir. Bunların yakıştırma olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

Yargıtay çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bir çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Alkan, özlük hakları konusundaki nihai kararı yürütmenin karara bağlayacağını ve yasamadan geçeceğini söyleyerek, "Dolayısıyla bu aşamada bizim tasarrufumuzda olmayan bir konuda şu veya bu şekilde düşünce ortaya koymak doğru değildir" şeklinde konuştu.

Ali Alkan kimdir? Ali Alkan kimdir?

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Alkan; sırasıyla Pervari, Çayıralan, Haymana Hakimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliği ve Başkanlığı ile Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Mayıs 1997'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Alkan, Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, 14 Eylül.2009'da Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak seçildi.

9 Şubat 1950'de Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğdu. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirdi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Antalya'da yedek subay olarak yaptı. Alkan evli ve bir çocuk babasıdır.