Yargıtay Başkanı'ndan ‘anayasa’ açıklaması

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yeniden gündeme getirilen Anayasa değişiklikleri ile ilgili, "Değişikliklerin mutlaka yargı bağımsızlığını güçlendirici yönde olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Gerçeker, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinin açılış programına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Anayasa değişikliğinin tekrar gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Gerçeker, Yargıtayın konuya ilişkin görüşlerinin daha önce kamuoyuna yansıtıldığını ifade etti.



Gerçeker, şunları söyledi:



"Yargı ile ilgili yapılacak değişikliklerin mutlaka yargının görüşü alınarak, bu görüşler doğrultusunda yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü yargının sorunlarını en iyi bilecek olan yine yargının kendisidir, yargı mensuplarıdır. Değişikliklerin mutlaka yargı bağımsızlığını güçlendirici yönde olması gerektiğine inanıyoruz."



Gerçeker, yargı reformunun mutlaka gerekli olduğunu, bu gerekliliği her platformda dile getirdiklerini belirtti. Kendilerinin sadece yargı reformuyla ilgili Anayasa değişikliğine görüş sunduklarını ifade eden Gerçeker, yargı reformuna ilişkin Adalet Bakanlığı ve Yargıtayın hazırladığı strateji taslaklarının bulunduğunu ve konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini

bildirdi.



Gerçeker, çalışmaların tamamlanması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

