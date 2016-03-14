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Yargıtay Başkanı: Ülkemiz terörle yaşamak durumunda

''Milletimizin birlik ve dirliğiyle, devletimizin gücü ve kudretiyle terör ve terörün arkasındaki güçler mağlup olacaklardır''

14 Mart 2016 17:30

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, en az 37 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki bombalı saldırıyla ilgili konuştu. Cirit, "Maalesef bu terörle ülkemiz yaşamak durumunda ama terörü amaçlayanlar, terörden istedikleri amacı düşünenler, şunu bilsinler ki hiçbir zaman terörde amaçladıklarını gerçekleştiremeyeceklerdir.’’ ifadelerini kullandı.

Yenilenen Yargıtay Başkanlığı Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Cirit, "Çok alçakça bir saldırı. Doğrudan doğruya otobüs duraklarının, sivil halkın hedef alınması, bunu çok daha alçaltıyor. Bu saldırı, milletimizin birliğine, bütünlüğüne ve demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Bunu şiddetle lanetliyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cirit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef bu terörle ülkemiz yaşamak durumunda ama terörü amaçlayanlar, terörden istedikleri amacı düşünenler, şunu bilsinler ki hiçbir zaman terörde amaçladıklarını gerçekleştiremeyeceklerdir. Milletimizin birlik ve dirliğiyle, devletimizin gücü ve kudretiyle terör ve terörün arkasındaki güçler mağlup olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ebediyen yaşayacaktır."

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