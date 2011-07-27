-YARGITAY BAŞKANI KAYNAK'TAN AA'YA ZİYARET ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Yargıtay'ın bina sorununun çözümü için çalıştıklarını belirterek, yeni bina için arsanın Eskişehir yolunda tahsis edileceğini ve Yargıtay binasının 450 bin metrekarelik kapalı alanı olan büyük bir bina olacağını söyledi. AA'yı ziyaret eden Yargıtay Başkanı Kaynak, AA Genel Müdürü Hilmi Bengi tarafından karşılandı. Kaynak, Bengi'nin makamında, Bengi ve AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ile sohbet etti. Ziyarette konuşan Kaynak, Anadolu Ajansı'nın haberlerini eskiden beri takip ettiğini, AA'nın saygı duyduğu ve güvendiği bir kurum olduğunu söyledi. AA Genel Müdürü Bengi de Kaynak'a görevinde başarılar dileyerek, yargı konularının Türkiye gündeminin ilk sıralarında tartışıldığı bir dönemde Yargıtay Başkanlığına getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. AA'nın Atatürk'ün kurduğu, milli bir ajans olduğunu belirten Bengi, ''AA, milli mücadelede ülkenin haklı davasını tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurulması amacıyla kurulmuş bir müessese, dolayısıyla doğruları yansıtmak bizim en temel görevimiz, sizlerin faaliyetlerini duyurmak, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak, doğru haberi tüm dünyaya duyurmak, iletmek gibi bir sorumluluğu üstleniyoruz. Yaptığımız ek bir şey yok, sadece sorumluluğumuzun ve görevimizin getirdiği işleri yapıyoruz'' dedi. Yargıtay Başkanı Kaynak, Yargıtay'ın bina sorununun çözümü için uğraştıklarını, bu kapsamda Emekli Sandığı'na ait binanın kendilerine tahsis edildiğini anımsattı. Kaynak, Yargıtay'a yakışır yeni bir bina yapımı için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, Başbakan Erdoğan'ın da ''Türkiye'ye ve Yargıtay'a yakışır bir bina yapılmasını istediğini'' söyledi. Kaynak, ''Yargıtay'ın yeni binası için arsa, Eskişehir yolunda tahsis edilecek, ama hangisi olduğunu daha tam belirlemedik. Belirlendiği andan itibaren zaten bizim çalışmalarımız var. Çok büyük bir bina olacak. 450 bin metrekarelik kapalı alanı olan bir Yargıtay olacak'' diye konuştu. Yargıtay ceza dairelerinin geçici çözüm olarak Emekli Sandığı'ndan alınan binaya taşındığını anımsatan Kaynak, Yargıtay personelinin o binada daha modern koşullarda çalışma imkanı bulduğunu anlattı. Nazım Kaynak, ''Bunun ötesinde bizim hedefimiz, büyük bir Yargıtay binası'' dedi. Yargıtay'da 17 üyenin yer değiştirmesiyle ilgili eleştirilere de değinen Kaynak, bunun rutin bir işlem olduğunu belirtti. Kaynak, ''Yargıtay'da yeni daireler kuruldu. Yeni daireler hemen göreve başlamadı, oralara yeni seçilen arkadaşları vermiştik, yeni seçilen arkadaşların yanında daha deneyimli arkadaşların da verilmesi gerekiyordu. Göreve temmuz itibariyle başlayacaklardı. Onlara kıdemli üye verilmesini ötelemiştik. Bizim yaptığımız iş, yeni dairelere kıdemli üyelerin verilmesi'' diye konuştu.