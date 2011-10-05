-Yargıtay Başkanı Kaynak'tan "yargı bağımsızlığı" vurgusu İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, hukuk devleti anlayışının demokratik uygarlığın en önemli aşamalarından biri olduğunu belirterek, ''Yargısı bağımsız olmayan ve dolayısıyla da çeşitli etkiler altında karar veren bir ülke, hukuk devleti olarak kabul edilemez'' dedi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesinin yeni akademik yıl açılış töreninde öğrencilere ''Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi'' konulu açılış konferansını veren Kaynak, değerli akademik hoca ve öğrencilerin karşısında kendisini hukuk fakültesi birinci sınıfına yeni kaydolmuş bir öğrenci gibi hissettiğini söyledi. Hukuk devletinin evrensel hukuki değerlere bağlı devlet olduğuna dikkati çeken Nazım Kaynak, şunları kaydetti: ''Hukuki kurallara bağlı olmak, hukuk devletinin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Ancak sadece hukuka bağlı olması da bir devleti hukuk devleti yapmaz. Hukuk devleti, aynı zamanda devletin varlık nedeni olan insana saygılı devlettir. Hukuk terminolojisinde, hukuk devleti tanımı polis devletinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Hukuk devletini polis devletinden ayıran başlıca özellik, devlet görevlerinin belli bir hukuk kuralları içinde yürütülmesidir. Hukuk devletinde devlet yalnız hukuku koyan bir varlık değil, koyduğu hukukla da bağlı olan bir varlıktır. Devletin işlemlerinin açık, anlaşılabilir, öngörülebilir ve denetlenebilir olması toplumun huzuru açısından gereklidir. Devletin nasıl davranacağını öngörebilmek için devletin birtakım kurallarla bağlı olması, hukuk devletinin gereklerinden birisidir. Bunun yanında devletin uyması gereken kurallara uymamasının da bir yaptırımının olması, hukuk devletinin bir başka gerekliliğidir. Bu denetim ve yaptırımın gerçek ve uygulanabilir olması için gerektiğinde devleti de yargılayacak düzeyde bağımsız bir yargı sisteminin bulunması, hukuk devletinin bir başka olmazsa olmazıdır.'' -''Birçok ülkeye göre daha bağımsız...''- Kaynak, ''Yargısı bağımsız olmayan ve dolayısıyla da çeşitli etkiler altında karar veren bir ülke, hukuk devleti olarak kabul edilemez. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bu nedenle anayasalarda ve anayasamızda korunmaya çalışılmıştır. Şunu açıkça ifade edebilirim ki ülkemizdeki yargı sistemi, incelediğimiz birçok ülkeye göre çok daha bağımsızdır'' dedi. Kaynak, öğrencilere ayrıca ''Üniversitenizi bitirip hayata atıldığınızda unutmamanız gereken şey, en değerli varlığın insan olduğu ve hukukçunun görevinin insan hak ve özgürlüklerini geliştirmek olduğudur'' tavsiyesinde bulundu. Yargıtay Başkanı Kaynak, törenin sonunda gazetecilerin Balyoz davasında tahliye taleplerinin reddi yönündeki karara mahkeme heyeti başkanının muhalefet şerhi koymasına ilişkin soruları üzerine, ''Görülmekte olan davalarla ilgili bir bilgi veremiyorum'' dedi. Kaynak, törenden sonra İKÜ Senatosu üyesi olan eski hocası Turhan Esener'in elini öptü.