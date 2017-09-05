Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Adalet toplum ve devlet arasındaki bağdır. Yargıtay Başkanı: Hak ve özgürlüklerin korunması yargının yürütmeden ve hükümetten ayrı olmasına bağlıdır" dedi.

Yeni adli yıl bugün başladı. Adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yargı üyeleri katıldı.

Bağımsız yargı vurgusu

Cirit, "Yargıtay'ın kurulmasına etken olan en önemli nedenlerden biri 'kuvvetler ayrılığı' ilkesidir" dedi. "Günümüz terminolojisi ile ifade etmek gerekirse, temel hak ve özgürlüklerin korunması yargının yürütmeden ve hükümetten ayrı ve bağımsız olmasına bağlıdır" ifadesini kullanan Yargıtay Başkanı, "Bu tarihsel vurgu Yargıtay'ın kurum kültürünün de temelini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in koruşmasında vicdani kanaat uygulamasına da dikkat çekti. Cirit, Hakimin anayasayı kanunu ne derece iyi bilmesi gerekiyorsa bi okadar da vicdan sahibi olması gerekir" dedi.

"Önyargı ile değil, objektif delillere dayandırılmalı"



Rüştü Cirit'in açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

Türk yargısı adalet sistemini ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına karşı çok kısa sürede güçlü refleks göstermiş, özellikle darbe girişiminin ortaya çıktığı ilk saatlerde bu kişileri görevden uzaklaştırmıştır. Yaklaşık 40 yıldan beri diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra adalet teşkilatına da sızanların teşkilattan ayıklanması yargı sisteminin çok önemli bir başarısıdır. Bu anlamda Türk yargısı 15 Temmuz darbe girişimine karşı en etkili ve cesur adımları atarak Yüce Türk Milletinden aldığı kutsal emaneti, sadece ve sadece yüce Türk Milletinin üstün yararına kullanılabileceğini göstermiştir. Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara ise adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin adil bir şekilde yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır. İşleyen yargı sürecinin titizlikle yürütülmesi, mahkumiyetlerin objektif delillere dayandırılması, adil yargılama hakkına saygı gösterilmesi hem mağduriyetleri önleyecek hem de bir kısım suçların suçluların cezasız kalmasına engel olacaktır. Bizim görevimiz, duyguyla, coşkuyla, önyargı ile davranmak değil, Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük bir başarıyla yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir.

Erdoğan katılmadı

2016’da ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan adli yıl açılış töreni, bu yıl yeniden Yargıtay Konferans Salonu’nda yapılıyor. Bayramı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılki törene katıllmadı.

Feyzioğlu da adli yıl açılışına katılmadı

Metin Feyzioğlu, adli yıl açılışına katılmadı. Feyzioğlu, 'alkışlamaya gitmeyiz' dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay’ın ev sahipliğinde bugün yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıkladı. Feyzioğlu, açılışa konuşmacı değil, dinleyici olarak davet edildiğini belirterek, “Biz, gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtay’dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz” dedi.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl öncesine kadar Türkiye’de çok doğru ve sağlıklı bir yargısal gelenek bulunduğunu, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği’nin, yargının sorunlarını, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuştuğunu belirtti.