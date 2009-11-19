Yargıtay Başkanı Gerçeker uyardı

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) yasadışı dinleme iddialarıyla ilgili olarak bilirkişi heyeti ile birlikte arama ve inceleme yaptıktan sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Hayri Keskin hakkında soruşturma başlatılması konusunda uyarıda bulundu. Gerçeker, TİB'in suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından hakkında jet bir soruşturma açılan Keskin'in durumu konusunda, “O hâkim arkadaşımız bir yargı kararına uymak için oraya gitmiş. Yargı kararına kimse uymamazlık edemez” dedi.



Gerçeker, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hâkim ve savcıların usulsüz dinlendiği, Yargıtay santralının dinlenmesi konusunda da dinleme girişimi olduğu haberleriyle ilgili olarak “Araştırmalarımız sona ermedi” dedi.



'Her şeyi uzlaşmayla çözebiliriz'



Gerçeker şunları söyledi:



“Yargı bağımsızlığı bir toplum için en önemli konulardan biridir. Yargı bağımsızlığı olmazsa toplumlar da nefes alamazlar. Kimseyle kavga dövüş amacında değiliz. Her şeyin uzlaşmayla, uzlaşarak, karşılıklı diyalog kurularak çözüleceğine inanıyoruz. Vazgeçemeyeceğimiz ilkeler hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığıdır.”



'TİB konusunu da araştıracağız'



TİB'de yapılan “telekulak” araması ve incelemeyi yapan hâkim hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sorular üzerine de Gerçeker şu görüşleri dile getirdi:



“Bilemiyorum tabii, o konuyu da araştıracağız. Yalnız şu var, elbette o hâkim arkadaşımız bir yargı kararına uymak için oraya gitmiş. Yargı kararına hiç kimse uymamazlık edemez. Yargı kararını usulüyle değiştirebilirsiniz. Ama kesinleşmiş yargı kararına herkes uymalıdır, 'uymam' diyemez.”

Gerçeker, dinlenen 10 hâkim ve savcı hakkında Ergenekon savcılarınca Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, bakanlığın genelgesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in imzasının bulunmamasını nasıl değerlendirdiği sorulunca, “Bu konularda daha önce söylediklerimi düşünün, değerlendirin, daha sonrasını sizin takdirinize bırakıyorum” demekle yetindi.