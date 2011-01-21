Yargıtay Başkanı Gerçeker, Gül ve Şahin'le görüşecek

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesine yönelik kanuna ilişkin Başkanlar Kurulu'nca hazırlanan raporu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e sunacağını açıkladı.

Gerçeker, hükümet ile yüksek yargı arasındaki gerginliği Cumhurbaşkanı Gül ve TBMM Başkanı Şahin ile masaya yatıracak. Gerçeker, ilk ziyareti TBMM Başkanı Şahin'e gerçekleştirdi.

Yargıtay çıkışında ziyaretlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, görüşme teklifinin kendilerinden geldiğini belirtti. Gerçeker, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesine yönelik kanuna ilişkin Başkanlar Kurulu'nca hazırlanan raporu açıklayacağını ifade etti.

Gerçeker, Yargıtay ve Danıştay'ın yapısına yönelik değişiklik tasarısına ilişkin, kendilerine herhangi bir şey sorulmadığını belirtti. Yargıtay Başkanı Gerçeker ayrıca, Danıştay'ın başörtüsüyle ilgili verdiği kararın hatırlaması üzerine, mahkemesinin verdiği karar üzerine bir yorum yapamayacağını dile getirdi.



Şahin'den açıklama

Gerçeker ilk ziyaretini TBMM Başkanı M. Ali Şaihn'e yaptı. Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in makamında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, “Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı konusunda Başkanlar Kurulu’nun görüşünü kendilerine takdim ettim. Şimdilik bunun dışında bir açıklama yapmıyorum” diye konuştu. Gerçeker bir gazetecinin “Meclis Başkanı Şahin’in yanıtının ne olduğu” konusundaki sorusuna “Bilemiyorum, onu kendisi açıklar” yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in sunduğu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa Tasarısı konusunda Yargıtay Başkanlar Kurulunun görüşünü içeren dosyayı Anayasa Komisyonuna havale edeceğini söyledi.

Şahin, Gerçeker'i kabulünün ardından gazetecilerin görüşmeye ilişkin soruları üzerine, “Bana sunulan dosyayı Anayasa Komisyonuna havale edeceğim” dedi.



Bir gazetecinin, “Tahliyeler konusunda Yargıtay'ın idari önlemler alabileceğini söylemiştiniz. Konu gündeme geldi mi” sorusuna Şahin, Gerçeker'in kendisine Yargıtay'ın iş yükü ile ilgili yazılı bilgi de getirdiğini belirterek, “Tahliyelerin arka planı da anlatıldı. Komisyon bunları da değerlendirecektir” karşılığını verdi.



