-YARGITAY BAŞKANI GERÇEKER, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Gerçeker ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geldi. Gerçeker'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Gerçeker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Ulu önderimiz yüce Atatürk, 2010-2011 adli yılı açılışı nedeniyle, Yargıtay olarak Anıtkabir'de huzurundayız. Özgürlük mücadelesi veren tüm mazlum ülkelere, örnek olan eserin Türkiye Cumhuriyeti'nin, değişen dünyada güçlenerek yerini alması için Türk yargısına düşen görevi her koşulda yerine getirmek bizim en baş sorumluluğumuzdur, bunun bilincindeyiz. Yurdumuzun stratejik konumu, değişen uluslararası dengeler karşısında, hukuk bağlamında da çağdaş, özgürlükçü, anayasal demokrasiye uygun bağımsız yargının gerçekleşmesi, gelişip güçlenmesi için mücadelemiz devam edecektir. Seni her zaman artan bir sevgi, saygı, şükran ve minnet duygusuyla anıyoruz, özlüyoruz. Çağ değiştiren, dünya tarihine damgasını vuran büyük insan ruhun şad olsun, huzurunda saygıyla eğiliyoruz.''