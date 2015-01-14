Yargıtay Başkanı eleştirdi, Adalet Bakanı Bozdağ toplantıyı terk etti

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, katıldığı anayasa panelinde hükümetin son yargı paketiyle Yargıtay’a müdahalesine tepki gösterirken, “Yargıtay Yasası’nda yapılan son yasal değişiklikler sonrası yapılan ve süregelen uygulamalar Yargıtay’ın kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırıcı nitelikte olup, yüksek mahkemenin faaliyetleri idari bir kurulun (HSYK) faaliyetlerine bağlı hale getirilmiştir” eleştirisinde bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu sözler üzerine toplantıyı terk etti.

Anayasa Hukukçuları Derneği’nce dün Rixsos Oteli’nde “yeni anayasa” paneli düzenlendi. Toplantıya TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Bozdağ, Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil, HSYK Başkan Vekili Metin Yandırmaz ile Anayasa Mahkemesi üyeleri de katıldı. Bozdağ’dan sonra kürsüye çıkan Alkan hükümeti topa tuttu. “Anayasada öngörülen bazı kurumların darbe anayasasının ürünü olarak tanımlamıp eleştirilirken aynı anayasanın bir kısım düzenlemelerine konjonktür gereği sahip çıkılması samimiyet açısından ciddi soru işaretlerini içermektedir” diyen Ali Alkan, “Farklı düşüncelere sahip kişi ve grupların ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve devletin de bu ayrımcılığı körüklemesinin kabul edilebilir bir mazereti olamaz” mesajını verdi.

Sivil toplum denilen olgunun siyasi partiler kadar önemli olduğunu belirten Alkan, “Sivil toplum eleştirir, çeşitli konularda öneriler getirir. Getirilen bu öneri ve eleştiriler siyasete müdahale değil siyasete katkı ve zenginlik olarak değerlendirilmelidir” ifadesini kullandı. Hukuk devletinin bir anayasanın meşruiyetinin temeli olduğunu söyleyen Yargıtay Başkanı, idarenin işlem ve eylemlerinin kanuna uygun olmasının yanında hukuka da uygun olması gerektiğini kaydetti. Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için yargı bağımsızlığının da sağlanmasını gerektiğine işaret eden Alkan, üstü örtülü olarak 17 Aralık sonrası hakim ve savcıların görevden alınmasını şöyle eleştirdi:

“İdarenin işlem ve eylemlerinin denetiminin bağımsız bir organ tarafından yapılması esasına dayanan yargı bağımsızlığının hem şekil olarak hem öz olarak sağlanması gerekir. Öte yandan hâkim ve savcılara anayasada sağlanan yargıçlık güvencesi tam olarak sağlanması ve hâkim ve savcılar kararlarnı hiçbir baskı altında kalmadan tam bir vicdani rahatlıkla vermelidir. Bir yıl içinde iki üç defa görev yeri değişen bir hakimin kendisini güvende hissetmesi mümkün değildir. Siyasetin etkisinde gibi algılanan bir yargının da birey için bir güvence olması mümkün değildir.”

Yargıda hâkim ve savcıların cemaatçi, milliyetçi, sosyal demokrat veya muhafazakâr şeklinde ayrılmasını da üstü kapalı eleştiren Alkan, “Hâkimlerin hiçbir somut ve hukuki dayanağı olmadan görüş, düşünce, inanç ve mezheplerine göre ayrımcılığa tabi tutulması, hatta bunun sanki çoğulculukmuş gibi takdim edilmesi telafisi güç bir çok zarara yol açaçaktır. Bir hakimin hakimlik unvanını önüne böylesi sıfatların eklenmesi o hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kamu vicdanında büyük hasara neden olacaktır” dedi.

Ali Alkan, son yargı paketiyle HSYK’nin Yargıtay’daki tetkik hakim ve savcıları Yargıtay Başkanı’na rağmen görevden alabilmesine ilişkin yasaya tepki gösterirken, “Değişiklikler Yargıtay’ın kurumsal bağımsızlığını ortadan kaldırıcı nitelikte olup, yüksek mahkemenin faaliyetleri idari bir kurulun faaliyetlerine bağlı hale getirilmiştir. Yeni anayasada bu husus mutlaka yargı bağımsızlığı esasına göre düzenlenmelidir” diye konuştu. Alkan bu cümlesini tamamladığı sırada Bozdağ, salonu terk ederek otelden ayrıldı. Bozdağ’ın Yargıtay Başkanı’nın sözlerine tepki olarak toplantıyı terk ettiği öğrenildi. Ali Alkan, konuşmasını “Anayasada yargı bağımsızlığı ve özellikle hakimlik teminatının istisnaya yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi, suç işleyen kişilerin ise hakim ve savcı değil kim olursa olsun cezalandırılması esasının benimsenmesi gerekir” sözleriyle tamamladı.