Yargıtay Başkanı Cirit'ten Brunson açıklaması

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara-Washington hattında yaptırımlar uygulanmasına sebep olan ABD’li rahip Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cirit, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur."