Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıtay'ın etik ilkeleri oluşacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, \"Yargıtay etik kural ve kaidelerini oluşturuyoruz. Böylelikle Yargıtay’ın şeffaflığını daha da arttıracağız\" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit, Bolu Abant Tabiat Parkı\'ndaki otelde \'Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi\' kapsamında yapılan \'Etik Değerlendirme Çalıştayı\'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayın ardından Cirit, Bolu Adliyesi\'ni ziyaret etti. Cirit\'i, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman karşıladı. Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Cirit şöyle dedi:

\"Etikle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Yargıtay’ın 2015-2019 stratejik planı doğrultusunda Yargıtay etik kural ve kaidelerini oluşturuyoruz. Böylelikle Yargıtay’ın şeffaflığını daha da arttıracağız. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bu sene içerisinde onun kurallarını oluşturacağız. Aynı ‘Bakalorya Hakimiyet İlkeleri’ gibi, ‘Budapeşte Savcı İlkeleri’ gibi Türk Yargıtayının da etik ilkeleri oluşacak.\"



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