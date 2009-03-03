Yargıtay Başkanı: Arşivler artık dosya almıyor

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ilk kez bir TV kanalında soruları yanıtladı: Adalet aramaya gelen vatandaşa iş yoğunluğundan dolayı dosyanın zaman aşımına girdiğini söyleyemezsiniz



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 2009’a geçen yıldan devreden dosya sayısının 700 bini aştığını belirterek, “Abartma olmasın ama bir yangın var diyebilirim. Arşivler dosya almıyor. Dosyalar 5-10 yılda bitirilemeyecek durumda. Vatandaş adalet aramak için yargıya geliyor. Siz ona iş yoğunluğundan dolayı dosyasının zaman aşımına girdiğini söyleyemezsiniz” dedi.



CNN Türk’te yargının beklentilerini anlatan Gerçeker, Anayasa değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

“Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına uygun Anayasa değişiklikleri yapılmalı. Beklentimiz, yargı bağımsızlığın güçlendirilmesidir. Mesela HSYK’nın yapısının değiştirilmesi, hâkim alımlarının bakanlıktan bağımsız hale getirilmesi, Adalet Akademisi’nin, Adli Tıp müessesesinin özerkleştirilmesi, hâkim ve savcıların Adalet Bakanlığı’nın, yani yürütmenin vesayeti altında olmaktan kurtarılması, Teftiş Kurulu’nun HSYK’ya bağlanması temel isteklerimiz.”



HSYK üyelerini doğrudan Yargıtay’ın seçmesini istediklerini kaydeden Gerçeker, “Bu, yargı bağımsızlığına en uygun sistemdir. Adalet Bakanı ile müsteşarın bu konuda söz sahibi olması, yargıya müdahale etmeseler bile biçimsel olarak uygun değildir” diye konuştu. HSYK kararlarının yargı denetimine açılması gerektiğini belirten Gerçeker, ayrıca yargıya ayrı bir özerk bütçe ayrılması gerektiğini belirtti ve “Ödenek ve maaşlar, yürütmeden ve yasamadan ayrı olmalıdır” dedi.



‘Dördüncü binayı arıyoruz’



Gerçeker, doğrudan savcılara bağlı bir adli kolluk kurulmasının, yürütmenin kolluk kuvvetlerine baskı ve etkide bulunduğu iddialarını ortadan kaldıracağını savundu. Yargıtay’ın üç ayrı binada görev yaptığını belirten Gerçeker, şöyle devam etti:

“Dördüncü binayı arıyoruz. Arşivler dosya almıyor. 2009’a 700 bin küsur dosya devredildi.

Sosyoekonomik bunalım, suçu artırıyor. Ekonomik suçlarda artış var. Dosya yükü kar topu gibi büyüyor. Gece gündüz, hafta sonu demeden çalışıyoruz. İstinaf mahkemeleri, bir an önce yaşama geçirilmeli.”





