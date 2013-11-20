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Yargıtay Başkanı Alkan şike kararı için tarih verdi

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 'Şike davası Dosyanın yılbaşından önce çıkacağını tahmin ediyorum' dedi

20 Kasım 2013 14:03


Yargıtay Başkanı Ali Alkan, şike davasıyla ilgili kararın yılbaşına kadar verileceğini düşündüğünü söyledi.

Şike davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, gazetecilere davayla ilgili açıklama yaptı. Alkan, “Dosyanın yılbaşından önce çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 93 sanık hakkında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararı inceleyen Yargıtay, "usul eksikliği var" diyerek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.

Eksiklikleri giderilen dosya, yeniden Yargıtay'a iletilmişti. Dava dosyayla ilgili kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek.

 

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