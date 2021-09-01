T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz

"Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmeli"

01 Eylül 2021 18:20

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

Akarca, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Akarca, yeni anayasa çalışmalarını desteklediklerini söylerken, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

"(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."

Ayrıntılar geliyor...

Mehmet AkarcaYargıtayYargıtay Başkanıyeni anayasa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24