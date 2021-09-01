Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

Akarca, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Akarca, yeni anayasa çalışmalarını desteklediklerini söylerken, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir.

"(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."

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