Yargıtay Başkan Akarca: Yargının sorunları elbette var ama sorunların çözümünde hükümetimizde çözüm iradesi var

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yargı reformu çalışmalarının paydaşı olduklarını belirterek, "Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var" dedi.

Akarca, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Akarca, "Yargıtay'daki iş yükü istinafların faaliyete geçmesiyle birlikte her geçen gün azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akarca'nın açıklamaları şöyle:

"Adalet Bakanlığı'mız yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir"

"Hepinizin bildiği üzere Adalet Bakanlığı'mız yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunların en önemli paydaşlarından biri de Yargıtay'ımızdır. Yargıtay'ımızda yine yargı reformlarına uygun olarak süreçler devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş sağlanmış durumdadır. Yargıtay'daki iş yükü istinafların faaliyete geçmesiyle birlikte her geçen gün azalmaktadır. Elbette, yargının sorunları var ama bu yargı sorunlarının çözümünde hem devletimizde hem de hükümetimizde çözüm iradesi var. Bu irade içerisinde gerekli bütün çabayı, bütün meslektaşlarımızla birlikte yerine getirme gayreti içerisindeyiz." (AA)