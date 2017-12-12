T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yargıtay, bankaların 'ticari kredi masrafı' talebini reddetti

Yargıtay, bankaların tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri paraları geri almak için istirdat davası (geri isteme) açmasının önünü kapadı

12 Aralık 2017 22:29

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ticari krediden alınan masrafın iadesinin iptali konusunda emsal olacak bir karar aldı. Dava açarak tüketiciye yaptığı masraf iadesinin iptalini isteyen bankanın talebi reddedildi. 

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Özlem G. özel bir bankadan ticari kredi kullandı. Kredi kullanırken banka, özlem G'den 'masraf' adı altında 878 lira 88 kuruş aldı. Özlem G. de kredi kullandıktan sonra alınan masrafın iptali için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti, bankanın aldığı masrafın iadesine karar verdi.

Banka, Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği karar kesinleştikten sonra Yargıtay'ın yolunu tuttu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, özel bankanın kesinleşen tüketici hakem heyeti kararı üzerine ödediği 878 lira 88 kuruşluk kredi masrafını geri almak için açtığı davanın kabul edilmesine ilişkin kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma itirazı üzerine oybirliği ile bozdu.

Yargıtay'ın bu kararı üzerine bankalar, "kredi masrafı" adı altında aldıkları ve tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri paraları almak için istirdat davası (geri isteme) açamayacaklar. Yargıtay, bu örnek kararıyla bu yolu kapadı. Davalı tüketici de davacı özel bankadan aldığı kredi masrafını geri ödemekten kurtuldu.

ETİKETLER

yargıtayticari kredibankageri ödemeiadetüketici hakem heyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24