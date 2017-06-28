Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın mahkûmiyetini bozdu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkûmiyet kararının, Yargıtay tarafından bozulduğu açıklandı.

Yargıtay’ın kararı üzerine dosya yeniden görülecek. İlk duruşmanın, 21 Kasım’da görüleceği belirtildi. Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk’in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay’ın, mahkûmiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım’ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi.

Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15’te yapılacak.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”