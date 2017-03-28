Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz süreciyle ilgili yeniden yargılamada, başkanımız ve yöneticilerimiz için verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi.” denildi.

Fenerbahçe cephesinden yapılan ilk açıklamalar

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, FB TV canlı yayınında son kararı Yargıtay 5. Dairesi'nin vereceğini belirtti ve "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özbağı: Sevindirici ama daha başlangıç. Netice alınmış bir şey değil. İnşallah haklılığımız ortaya çıkacak.

Emre Belözoğlu: Biz o günden beri yöneticilerin masumiyetine ve Fenerbahçe’nin temizliğine inanıyorduk. O günden sonra gösterdiğimiz mücadelen boş olmadığnı herkes gördü. Fenerbahçe bu sürecinin sonunda tamamen aklanacak ve bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu herkes görecek



Fenerbahçe asbaşkanı Ozan Balaban: Bu işler ilk başladığı 3 Temmuz’dan beri zaten bunun bir şike operasyonu olmadığını söylüyorduk hep beraber. Böyle bir karar tabi ki sevindirici…Ama ilk mahkumiyet kararı hiç olmamalıydı. Bu karar Fenerbahçe’ye ve ülkemize hayırlı olsun.



Ahmet Ercanlar: Fenerbahçeliler çok acılı günler yaşadı. Ama en büyük acıları 1 yıl cezaevinde yatan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler çekti. Bu karar en çok onların zaferi. Ama taraftarı ile camiası ile Fenerbahçe bir bütün olarak o kötü günleri atlattı. Bence Fenerbahçe sadece futboldaki zaferleri ile değil bu direnişiyle de tarihe çoktan damgasını vurdu…