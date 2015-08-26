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Yargıtay, avukatı döven polislere 15 ay cezayı çok buldu

Yargıtay, dayakçı polisler hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti

26 Ağustos 2015 10:48

İstanbul ’da, sokak ortasında avukatı dövüp omzunu çıkaran altı polis hakkındaki 15 aylık hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından çok bulundu. 3. Ceza Dairesi, dayakçı polisler hakkında “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanması ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi yoluna gidilmesi gerektiğini belirterek, kararı bozdu. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, yerel mahkeme, “Sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyerek tekrar suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmaması ve kişilik özellikleri” nedeniyle indirim veya ertele yoluna gitmemişti.

İstanbul Kadıköy’de 2009 yılında avukat Malik Zengin aracıyla seyir halindeyken bir polis arabasının, kendi aynasına çarptığı halde yola devam etmesi üzerine selektör yaptı. Yolu kesen polisler de küfrederek, Zengin’in ellerini kelepçeledi. İddiaya göre avukat, polislerce ekip arabasında dövüldü. Avukatın sekreteri Damla Taş da iki polis tarafından tartaklandı. Omzu çıkan avukat saatlerce dolaştırıldı. Polisler hakkında soruşturma izni verilmezken, Zengin hakkında “polise hakaret ve direnme” suçlarından dava açıldı. Bu arada, Kadıköy Kaymakamlığı’nın “Dava açılmasına gerek yok” yönündeki kararı, idare mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu sayede altı polise dava açıldı. İki dava Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. Dava 2012 yılında bitti. Zengin’in “kamu görevlisine hakaret ve direnme” suçlarından beraat ederken, altı polise “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama” suçundan 15 ay hapis cezası verildi. “Sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyerek tekrar suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmaması ve kişilik özellikleri” nedeniyle verilen cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi yoluna gidilmedi.

3. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Daire, olay yeri kamera görüntülerinin yeniden bilirkişiye gönderilmeden karar verildiğini, tanıklardan birinin, mağdur Zengin ve Taş’ın ifadelerindeki kimi çelişkilerin giderilmediğini savundu. Ayrıca iki polisin basit şekilde yaralandığını belirterek, bu nedenle “haksız tahrik” ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi yoluna gidilmemesini de bozmaya gerekçe saydı. Zengin’in avukatı Ömer Kavili, polislerin beraat ettirilmek istendiğini belirterek, “Yargıtay yıllar sonra adalet ilkesinin farkına varmış ama niyeyse polislerin sanık olduğu dosyalarda bu kadar titizleniyor” dedi.

 

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