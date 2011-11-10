-Yargıtay askeri araca saldırıya müebbeti onadı DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2011 - Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen ve aralarında AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin'in de bulunduğu 6'sı öğrenci 7 kişinin ölümü, 68 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Erdal Polat hakkındaki karar onandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan sanık Erdal Polat'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 sanıkla ilgili dosyada incelemesini tamamladı. -''Doğrudan kastla hareket edilmiştir''- İnsanların yoğun olarak bulunduğu bir caddede böylesine güçlü bir bombanın patlaması halinde çevredeki insanların da öleceği sonucunun muhakkak olduğu ve bu durumda doğrudan kastla hareket ettiğinin kabul edildiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi: ''Sanık Erdal Polat'ın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne nazaran, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikle olduğu belirlenmiştir. Diğer sanıklar Murat Polat, Ayhan Turgut, Mencile Polat, Mehdin Polat ve Zeki Polat'ın ise silahlı terör örgütüne yardım suçunu işledikleri kabul olunmuştur. Bütün sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.'' -Karar- Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, sanık Erdal Polat'ın TCK'nın ''Devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak'' suçunu içeren 302/1. maddesi uyarınca bir, köy korucusunun şehit edilmesi suçundan bir ve TCK'nın ''Tasarlayarak adam öldürmek'' suçunu kapsayan 82/1. maddesi uyarınca da 7 kez olmak üzere toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Çoğunluğu sanık Erdal Polat'ın yakınları olan sanıklar Murat, Mencile, Mehdin ve Zeki Polat ile Ayhan Turgut'un ''Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıklar İrfan, Fuat, Leyla ve Meryem Polat ile Celal Çelik ve Fırat Altan'ın ''atılı suçu işledikleri sabit olmadığından'' beraatlarını kararlaştırmıştı.