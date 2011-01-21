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YARGITAY: ANAYASAYA AYKIRI ANKARA (A.A)

21 Ocak 2011 20:10

-YARGITAY: ANAYASAYA AYKIRI ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Yargıtay, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin olarak, söz konusu düzenlemelerin hukuk devleti ilkesi ile Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin görüşlere yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı, Yargıtayı çok yakından ilgilendirdiği halde görüşü sorulmamış ise de Türk Hukuk Sistemi ve insan hakları bakımından önemi dikkate alınarak ve tarihe şerh düşmek amacıyla, söz konusu düzenlemelerin hukuk devleti ilkesi ile Anayasa'ya aykırı olduğu hususundaki görüş bildirme zorunluluğu doğmuştur. Öncesinde görüş istenmemesi ve derhal çıkarılacağı düşüncesiyle, çok kısa süre içerisinde yapılan değerlendirmede, özellikle 'bireysel başvuru' konusundaki düzenleme tamamıyla Anayasa ile açıkça çelişmektedir.''

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