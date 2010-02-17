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Yargıtay: Adli tahkikatlar incelemeye alındı

Yargıtay, Habur, Erzincan ve Erzurum'dak, adli tahkikatların incelemeye alındığı açıklandı.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Yargıtay, Habur, Erzincan ve Erzurum'dak, adli tahkikatların incelemeye alındığı açıklandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “yargının siyasi güçlerin etkisi  altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatların  incelemeye alındığını” bildirdi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yargının siyasi güçlerin etkisi altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatların incelemeye alındığını” bildirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, demokrasi  ve hukuk devletinin korunmasının; kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti ve temel  insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan yargı bağımsızlığına bağlı olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

“Yargının siyasi güçlerin etkisi altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti,  dolayısıyla demokrasi ve hukuk devletinin korunup yerine getirilmesi için  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı  çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatlar  incelemeye alınmıştır.

Yüce Atatürk'ün gerçekleştirdiği laik, demokratik ve hukuk devleti olan  Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarını ve kuruluş felsefesini, Cumhuriyet  savcılarının hiçbir etki altında kalmadan, suç ayrımı yapılmadan ve suçlunun  siyasi görüşleri gözetilmeden etkin bir biçimde korumaya devam edeceği, kamu  düzeni ve güvenliğini sağlayacağı Türk halkına saygı ile duyurulur.”

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, dün makam odası ve lojmanı dün 6 saat süren aramadan sonra gözaltına alınıp Erzurum’a nakledilmişti. Cihaner sorgusunun ardından bu sabah tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihaner, “Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit” suçlarından tutuklandı.


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