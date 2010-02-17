Yargıtay: Adli tahkikatlar incelemeye alındı

T24 - Yargıtay, Habur, Erzincan ve Erzurum'dak, adli tahkikatların incelemeye alındığı açıklandı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “yargının siyasi güçlerin etkisi altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatların incelemeye alındığını” bildirdi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yargının siyasi güçlerin etkisi altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatların incelemeye alındığını” bildirdi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, demokrasi ve hukuk devletinin korunmasının; kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti ve temel insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan yargı bağımsızlığına bağlı olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:



“Yargının siyasi güçlerin etkisi altında bulunup bulunmadığının, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallarının uygulanıp uygulanmadığının tespiti, dolayısıyla demokrasi ve hukuk devletinin korunup yerine getirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur, Erzincan ve Erzurum adli yargı çevrelerinde yargıyı yıpratan, yargıya olan güveni sarsan adli tahkikatlar incelemeye alınmıştır.



Yüce Atatürk'ün gerçekleştirdiği laik, demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarını ve kuruluş felsefesini, Cumhuriyet savcılarının hiçbir etki altında kalmadan, suç ayrımı yapılmadan ve suçlunun siyasi görüşleri gözetilmeden etkin bir biçimde korumaya devam edeceği, kamu düzeni ve güvenliğini sağlayacağı Türk halkına saygı ile duyurulur.”



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, dün makam odası ve lojmanı dün 6 saat süren aramadan sonra gözaltına alınıp Erzurum’a nakledilmişti. Cihaner sorgusunun ardından bu sabah tutuklanarak cezaevine konuldu. Cihaner, “Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit” suçlarından tutuklandı.





