Yargıtay: 50 yaşındaki baloncuyu yaralayan zabıtaya tahrik indirimi yapılamaz

İstanbul’da, 50 yaşındaki baloncuyu dövüp dalağı ve böbreğini kaybetmesine yol açan iki zabıtaya verilen beş yıllık hapis cezasını, Yargıtay 8. Ceza Dairesi az buldu. Daire, Yusuf Şirin’in organlarını kaybettiğini belirterek, üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Ayrıca iki zabıta hakkında 'haksız tahrik' indirimi yapılmaması gerektiğini savundu. Bu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

Yusuf Şirin, 2008’de Pendik’te balon satarken karşısında zabıtalar Selahattin Kılıç, Erdal Küçükgüzel ve Abdullah Aykılıç’ı buldu. İddiaya göre Şirin, balonlarını elinden almak isteyen zabıtalara direnince önce sokakta, ardından götürüldüğü bir depoda dövüldü. Bayılınca evinin yakınlarındaki noktaya bırakılan Şirin, komşuların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. 38 gün kaldığı hastaneden, sağ böbreğini ve bir dalağını bırakarak çıktı. Tek kalan böbreğinde de rahatsızlık baş gösterdi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk davada TCK’nın işkence suçunu düzenleyen 94. maddesine göre zabıtalar için 12’şer yıl hapis cezasına hükmetti. Zabıtaların duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle ceza 10’ar yıla düşürüldü. Ayrıca beş yıl süreyle memuriyetten men cezası verildi.

Son sözü ceza genel kurulu verecek

Fakat Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 11 Mart 2014’te kararı bozdu. Daire, bir eylemin işkence sayılması için ‘sistematik olması’ gerektiğini, “mevcut olayın tartışma ile başlayıp kavgaya dönüştüğünü ve yaralama ile sonuçlandığını savundu. Bunun üzerine dava, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başladı. İkinci yargılamada, iki zabıtaya “kasten yaralama” suçundan 8’er yıl hapis cezası verildi. Şirin’in olay başlangıcında direnmesi, zabıtalar lehine tahrik indirimi için gerekçe sayıldı. Böylece ceza beş yıla indirildi.

Karardan sonra dava bir kez daha temyize gitti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin geçen 4 Nisan’daki kararında, bu kez de iki zabıtaya eksik ceza verildiği belirtildi. Şirin’in “sol böbreği ve dalağının alındığı” kaydedilerek, zabıtalara alt sınırdan değil, alt sınırdan uzaklaşılarak daha çok ceza verilmesi gerektiği anlatıldı. Aynı şekilde, “haksız tahrik” indiriminin uygulanmasına itiraz edildi. Zira Şirin’in direndiği yönünde zabıtalar tarafından düzenlenen tutanakta Şirin’in imzasının bulunmadığı, tanık olarak bir başka zabıtanın imzasının bulunduğu ifade edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise daire kararına itirazda bulunarak, “haksız indirimin” yapılmasını istedi. Son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.