Yargıtay, 5 işçinin öldüğü gölet faciasında cezayı az buldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 6 yıl önce, göletin içinde bulunan elektrik direğindeki arızayı gidermek için bindikleri deniz bisikleti alabora olan 5 elektrik işçisinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 6 sanığa verilen cezayı Yargıtay az buldu.

Muhalefet şerhi koyan başkanvekili ile bir üye ise yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu görüşüne katıldı. Olayda ölenlerin de kusuru olduğuna değinilen muhalefet şerhinde, sanıkların tali kusurlu olduğu ve idarenin kurtarma çalışmalarındaki zafiyetine dikkat çekildi. Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Erzurum ile Bayburt karayolu üzerindeki Karasu-2 Hes’e ait gölette 3 Nisan 2012 günü, 29 köyün elektriğini sağlayan 4 direkten birinde arıza meydana geldi.

Enerji nakil hattındaki arızayı gidermek için TEDAŞ çalışanı Mustafa Arifoğulları (56), taşeron işçiler Feridun Öztürk (39), Rıdvan Takım (35), Şahin Baykal (24), Ahmet Sait Turan (21), deniz bisikleti ile gölete açıldı. Ancak bisiklet alabora oldu ve üzeri buz tutan gölete düşen işçiler, boğularak yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aras Elektrik İl Müdürü Ziya Özpeker, İşletme Bakım Müdürü Tuncer Yeşilyurt, Personel Müdür Vekili Şahin Torun, taşeron firmanın sahibi Fehmi Temel, mühendis Nurullah Gülmüş, İdeal Enerji’nin Proje Müdürü Ahmet Duran Kürkçü hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan dava açıldı.

24 taksitle para cezası

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Kasım 2014’de görülen karar duruşmasında, sanıklar 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çaptırıldı. Heyet, hapis cezasını 36 bin 450 lira adli para cezasına çevirdi, paranın da 24 ay eşit taksitlerle ödenmesine hükmetti.

Kurtarılmak için 1 saat mücadele etmişler

Sanık ve ölen işçilerin avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nde incelendi. Yargıtay, sanıklara verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Üç üyenin bozma, başkan vekili ile bir üyenin muhalefet şerhi koyduğu kararda, barajda su içerisinde kalmasına rağmen kaldırılmayan Aras-Edaş Erzurum İl Müdürlüğü’ne ait enerji nakil hattı direğinin olaydan üç gün önce devrildiği, bu nedenle köylere elektrik verilemediği hatırlatıldı. İşçilerin kendi imkânları ile temin ettikleri belediyeye ait 2 kişilik deniz bisikletine 5 kişi bindiklerine değinilen kararda, yer yer buz tutan baraj göletinde devrilen direğe ilerledikleri aktarıldı. Ayrıca kararda, deniz bisikletinin su alması ile işçilerin gölete düştükleri, kurtulmak için bir saate yakın mücadele verdiklerine vurgu yapıldı.

"Kurtarma zafiyeti var"

Muhalefet şerhi koyan başkanvekili ile bir üye ise yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu görüşüne katıldı. Olayda ölenlerin de kusuru olduğuna değinilen muhalefet şerhinde, sanıkların tali kusurlu olduğu ve idarenin kurtarma çalışmalarındaki zafiyetine dikkat çekildi. Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)