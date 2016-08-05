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Yargıtay 22. Ceza Dairesi kapatıldı

22. Ceza Dairesine ait işlerin üçte bir oranında 2, 13 ve 17. Ceza Dairelerine devrine karar verildi

05 Ağustos 2016 12:31

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, 22. Ceza Dairesi'nin kapatılmasına yönelik alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15. madde uyarınca dairelerin durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak iş bölümünün belirlenmesi amacıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun toplandığı ifade edildi.

6723 sayılı yasayla 2797 sayılı yasaya eklenen geçici 15. maddenin 12. fıkrası gereği Yargıtay 22. Ceza Dairesinin kapatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Genel Kurulun kabul ettiği 12.02.2016 tarihli ve 1 sayılı iş bölümünün aynen devamına ancak kapatılan 22. Ceza Dairesine ait işlerin üçte bir oranında 2, 13 ve 17. Ceza Dairelerine devrine, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 10 gün içinde uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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Yargıtay 22nci ceza dairesikapatıldıResmi Gazete

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