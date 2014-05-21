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Yargıtay, 2 bisküvi çalan 70 yaşındaki kadın hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu

Demans hastası Gülsüm A. hakkında, pazar tezgâhından 2 bisküvi çalmaktan verilen ceza Yargıtayca bozuldu. Yargıtay kararında çalınan malın değersiz olduğuna dikkat çekildi

21 Mayıs 2014 21:22

Arzu Yıldız

Yargıtay, 2012’de Bursa’da bir pazardan iki liralık iki adet bisküvi çaldığı gerekçesiyle 70 yaşındaki "unutkanlık" hastası Gülsün A.’ya verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını bozdu.

Gülsüm A., 2012 yılında Bursa’da bir pazar tezgâhından 2 adet bisküvi çalmaktan Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davayı gören mahkeme, 70 yaşındaki Gülsün A.’nın avukatı Saygun Çelebi’nin mahkemeden müvekkilinin demans hastası olduğunu, 2 TL değerindeki bisküviyi bu nedenle kasıt olmaksızın almış olabileceğini ve mal varlığının araştırılmasını talep etti, ancak mahkeme söz konusu talebi yerinde görmeyerek, Gülsüm A’yı 11 ay 20 gün hapse mahkum etti.

Gülsün A.’nın 400 küçükbaş hayvanı, 100 dönüm çiftliği ve iki halk otobüsü sahibi olan bir aileden olması dikkat çekerken, pazar tezgahından 2 bisküviyi alırken yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alındığında da üzerinden  2000 TL nakit para çıktı. Gülsüm A.’nın ailesi “unutkanlık” ya da “bunama” olarak bilinen demans hastası olduğunu Asliye Ceza Mahkemesi’ne ilettikleri halde mahkeme bunları dikkate almamıştı. Bisküvilerin bulunduğu tezgahın sahibi de 70 yaşındaki kadından şikayetçi olmadığı halde açılan kamu davasında mahkumiyet kararı çıktı. Kararda, cezanın paraya çevrilmesi ya da ertelenmesi talepleri de reddedildi.

Avukat Saygun Çelebi, karardan sonuç alamayınca Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 13.Ceza Dairesi, 15 Mayıs’ta 2 adet bisküvi çalmak suçundan Gülsüm A’ya verilen hapis cezasını bozdu.

Yargıtay 13.Ceza Dairesi söz konusu davayı bozma gerekçesini şöyle açıkladı:

“Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak, somut olayda müştekiye ait tezgâhtan sadece 2 TL’lik bisküvileri çalmak isterken yakalanan sanık hakkında hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması ve sanığı neticeye götüren kastının da fiili gibi 2 adet bisküviye yönelik bulunması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 145.maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılması, bozmayı gerektirmiş, sanık Gülsüm A’nın müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğ nameye uygun olarak bozulmasına karar verildi.”

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