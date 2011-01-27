Yargıtay 16 Hizbullah sanığın müebbet hapis cezasını onadı

T24 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hizbullah ana davasında 16 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. 26 gün geciken karar nedeniyle aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 10 Hizbullah militanı şu an serbest.



Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesinin yürürlülüğe girmesinin ardından tahliye tartışmalarına yol açan Hizbullah ana davasında 10 yıldır beklenen karar çıktı.



Yasal değişiklik nedeniyle 10 Hizbullah üyesini tahliye eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ilk temyiz duruşmasında jet karar verdi. Daire, 16' sı müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık hakkındaki kararı onadı. İki sanık hakkındaki 10 yıl hapis cezasını da bozan daire, 'örgüt üyeliğinden yargılanan bu sanıklar da ağırlaştırılmış müebbet hapis estemi ile yargılansın' dedi.



Hizbullah ana davasında, aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu sanıklara verilen hapis cezalarının temyiz duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapıldı, ancak sanık ve sanık avukatlarının duruşmaya katılmaması nedeniyle Daire, temyiz istemini dosya üzerinden duruşmasız olarak karara bağladı.



Heyet, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının bulunduğu sanıklar Edip Gümüş, Cemal Tutar, Fuat Balca, Abdulkerim Kaya, Mehmet Varol, Mustafa İpek, Mahmut Demir, Kemal Gülşen, Sinan Yakut, Şeyhmus Kinay, Yusuf Begiç, Mehmet Veysi Özel, Rifat Demir, Mehmet Beşir Acar, Mehmet Tahir Ak ve Mehmet Garip Özer'e, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak, yerine şer'i esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlamak” suçundan verdiği müebbet hapis cezasını onadı.





