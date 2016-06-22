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Yargıtay 12 Eylül davasında Kenan Evren'e beraat talebini reddetti, kızları orduevine giremeyecek

Evren ve Şahinkaya'nın yakınları, "Ölüm nedeniyle düşürme kararı verilirken suçsuzluğun tespiti yapılsın" talebinde bulunmuştu

22 Haziran 2016 11:38

Geçen sene hayatını kaybeden 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le ilgili 12 Eylül davasında Yargıtay, Evren'in kızlarının 'beraatli düşürme' talebini reddetti.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 12 Eylül davasında, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği "sanıkların ölmüş olması sebebiyle düşürme" kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yakınları, "Ölüm nedeniyle düşürme kararı verilirken suçsuzluğun tespiti yapılsın" talebinde bulundu. Müdahilleri ise "Düşürme kararı, suçluluğun tespiti yapıldıktan sonra verilmeli" talebinde bulundu.

 

Evren'in yakınları ordu evlerine giremeyecek

 

Daire yazım aşamasında olan kararında Evren'in yakınlarının "Beraat kararı verildikten sonra düşme yönünde hüküm kurulsun" talebini reddetti. Müdahillerin talebine de kısmen olumlu yaklaştı. Daire, davanın "görev suçu" gerekçesiyle neden Yüce Divan'a gönderilmediğini de kararında anlattı. Ret kararıyla Evren'in yakınlarının ordu evlerine giremeyeceği kesinleşmiş oldu.

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