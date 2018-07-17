Yargıtay, 12 Eylül Davası'nda karara ilişkin bozma talebinde bulundu

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya öldüğü için kapatılan 12 Eylül Darbesi Davası’nda ‘karara ilişkin bozma’ talebinde bulundu.

12 Eylül Askeri Darbesi davasının üstünün Kenan Evren’le Tahsin Şahinkaya’nın ölümleri gerekçe gösterilerek kapatılmasının ardından, davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, sanık generaller Evren ile Şahinkaya hakkındaki davanın düşmesi ve iki ismin rütbesinin sökülmesi talebini reddeden mahkemenin verdiği karara ilişkin ‘bozma talebinde’ bulundu.

Başsavcılık, tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mücahit Erdoğan imzası taşıyan bozma talebinde, şu ifadelere yer verildi:

“Sanıklar hakkında 1632 sayılı kanunun 30 ve 31 maddelerindeki ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma’ cezası tatbik edilmemiş, dolayısıyla sanıklar general rütbesinin vermiş olduğu hak ve yetkileri mirasçıları eliyle kullanma imkanı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise zamanaşımı ve ölüme rağmen devam eden müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünden davaya devam edilmesini öngören yasal düzenleme ve bozma ilamının özüne ve ruhuna aykırı olacaktır. Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde mahkemece yargılamaya devamla sanıkların varsa yasal mirasçılarının araştırılıp, yakarıda bahsi geçen hak ve yetkilerin mirasçıları tarafından kullanılıp kullanılmadığının da tespiti ile, buna ilişkin olarak müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler yönünde bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme neticesinde yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmaya gerektirmiş olup, katılanlar vekillerin temyiz itirazları bu itibarlar yerinden görüldüğünden hükmüm bozulması talep ve tebliğ olunur.”

16. Ceza Dairesi ele alacak

Yargıtay’ın bozma talebine ilişkin Birgün'den Uğur Şahin'e konuşan davanın avukatlarından Ömer Kavili, şunları söyledi:

“Temyiz talebimiz üzerine Yargıtay Savcısı, bozma talebinde bulundu. 16. Ceza Dairesi bunu ele alacak ve duruşma yapılacak. Bunun sonucunda da kamuya açık alanlardan isimleri silinecek. Emekli maaşları faiziyle geri alınacak. Çocukları da emekli general maaşından yararlanamayacak.”