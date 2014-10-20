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Dünya
Deutsche Welle

Uluslararası Af Örgütü: Ukrayna krizinde yargısız infazlar yapıldı

Uluslararası Af Örgütü Doğu Ukrayna krizinde, her iki tarafı da yanlış bilgiler yayma ve gerçekleri abartmakla suçladı

20 Ekim 2014 15:50

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerle ilgili hazırladığı raporu Berlin'de kamuoyuna sundu. Raporu sunan örgütün Ukrayna Uzmanı Jovanka Worner “Rusya yanlısı ayrılıkçıların ve Ukrayna milislerinin Doğu Ukrayna'da yargısız infaz ve mezalim yaptığı konusunda hiçbir şüphe yoktur” dedi. Worner, eylemlerin boyutlarını tespit etmenin ise son derece zor olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü her iki tarafı da yanlış bilgiler yayma ve gerçekleri abartmakla suçladı. Rus medyasında eylül ayında çıkan haberlerde Donetsk Bölgesi'nde Ukrayna milislerinin kontrolü altındaki kesimlerde toplu mezarlar bulunduğu ileri sürülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir açıklamasında bu toplu mezarlarda 400 ceset bulunduğunu ifade etmişti.

Uluslararası Af Örgütü gözlemci heyeti bölgede yaptığı incelemede 4 kişinin Ukrayna milisleri tarafından yargılanmadan infaz edildiğini gösteren kanıtlara ulaştı. Ancak örgüt, "kitlesel cinayetler ve toplu mezarlara dair elde inandırıcı kanıtlar olmadığını" açıkladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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