Yargının zirvesini birbirine düşüren belde

Kapatılan belde yargıya koşuyor

Yargıdaki krizin nedeni; Danıştay'a tırpan

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la Danıştay'ı birbirine düşüren 'belde' kararının ilk başvurusunu yapan Giresun'un Bulancık ilçesi Kovanlık beldesinde mutluluk rüzgarı esiyor.Nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin kapatılması kararına Danıştay’a başvurarak ilk karşı çıkan belediye olan Kovanlık Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Küçük, YSK’nın, Danıştay’ın kararını dikkate alarak kapatılan 862 belde belediyesinin seçime girmesine izin vermesini büyük mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Küçük, “Çok sevindik. Bizim öncülük etmemiz de ayrı bir mutluluk” dedi.Haberin duyulmasının ardından Belde Belediye Başkanı Mehmet Küçük, 2000 yılındaki nüfusu 3000 olan beldenin 2007 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus sayımında 1890 olarak belirlendiğini hatırlattı ve şunları söyledi:“Belediyelerin kapatılmasına yönelik yasa 22 Mart 2008’te yürürlüğe girdi. Halbuki biz belediyelerin kapatılacağına dair yasa öncesinde, Şubat ayında Sofullu Köyü’nü de mahalle yaparak belde içine almıştık. Nüfusumuz böylelikle 2350’ye çıkmıştı. Yasanın çıkması sonrasında da, 21 Mayıs 2008’te Danıştay’a başvurduk. Ancak yasa bir gün sonra, 22 Mayıs’ta yürürlüğe girdi ve belediye de kapandı. Ama biz davamızda ısrarcı olduk. 19 Aralık’ta Danıştay kararını açıklamadan önce Aralık ayı başında Anayasa Mahkemesi bir açıklama yaparak, Mart ayından önce köylerini mahalle yapanların kurtulacağını söyledi. Yani Anayasa Mahkemesi, Danıştay’dan önce bizim gibi Mart ayı öncesinde nüfusunu artıranların tüzel kişiliğinin devamına karar verdi. Danıştay da, 19 Aralık 2008’de bizim başvurumuzu onayladı.”Bu kararla birlikte diğer kapanan Belediyelerin kurtulmasının önünü açtıklarını da söyleyen Küçük, “Karardan son derece mutluyuz. Bizim kapanmamamız gerekiyordu. Bizimle birlikte diğer kapanan beldelerin bu karardan sonra açılması, bizim de buna sebep olmamız, farklı bir duygu oluşturdu. İnsanların sevinmesine öyle veya böyle sebep olmak ayrı bir mutluluk. İnşallah hayırlı olur. Bu kararın ardından bir çok belde belediye başkanı beni arayarak teşekkür etti. Bunun yanında bir çok vatandaşta aradı. Çok olumlu tepkiler aldım” dedi.