Yargının zirvesinden: Anayasa değişikliği

T24 - Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan, "İktidarın kendi yargıç ve savcılar ordusunu yaratmaya çalıştığını" öne sürdü. AKP kapatma davası raportörü Osman Can, "Çok yakında çevre sorunlarını ve eşitliği de konuşacağız" dedi.



Akşam gazetesinin özel haberinde Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan ve AKP kapatma davası raportörü Osman Can'la Anayasa Değişikliği konusunu görüştü.



Akşam gazetesinde "Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan: Darbecilerle karıştırmayın" başlığıyla (4 Nisan 2010) yayımlanan yazı şöyle:









Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan: Darbecilerle karıştırmayın



- İktidar, kendi yargıçlar ordusunu kuruyor

- Yarı bağımlıdan güdümlü yargıya geçiş

- Cihaner'in tutukluluğu tutsaklık oldu

- Hülle ataması hukuku dolanmadır







AKP'nin getirdiği anayasa değişikliği paketi ile yüksek yargı baştan aşağı yeniden şekilleniyor. Bu nedenle bugün yargının en çok konuşulan iki meslek örgütünün başkanlarına ayırdık sayfamızı.



'İktidarın kendi yargıç ve savcılar ordusunu yaratmaya çalıştığını' öne süren YARSAV ile 'Yeni bir anayasa için yüksek yargı değişmeli' iddiasını dile getiren Demokrat-Yargı'nın başkanlarına benzer soruları yönelttik. AKP hakkında açılan kapatma davasının raportörü olarak tanıdığımız Osman Can, iddialı üslubu, yüksek yargı kurumlarına karşı sert açıklamaları ile dikkat çekiyor. 'Çok yakında çevre sorunlarını ve eşitliği de konuşacağız' diyen Osman Can, mayıs ayında Kaos GL'nin 'Homofobi Karşıtı Buluşma'sına katılacak...



Emine Ülker Tarhan röportaja 'Lütfen kadın olmamı öne çıkarmayın' uyarısı ile başlayacak kadar işini ve gündemi ciddiye alan bir yargıç. Kendisine hükümetin eleştirilerini hatırlatıp 'Halktan kopuk yaşayan yargı iktidarı' iddialarını sorduğumuzda gözleri doldu ve uzun bir sessizliğin ardından verdi yanıtını.



YARSAV ve Demokrat-Yargı'nın başkanlarıyla konuşurken siyasette özlemini çektiğimiz bir üslupla karşılaştık. Temel konularda farklı düşünseler de birbirlerine sataşmadılar, hakaret etmediler hatta farklı meslek örgütlerinin önemine işaret ettiler. İşte YARSAV ve Demokrat-Yargı Başkanları'nın çok özel açıklamaları...





- YARSAV anayasanın değişmesine karşı mı?



Bizi darbecilerle karıştırmasınlar. Anayasa kesinlikle değiştirilmelidir. Daha özgürlükçü olmalıdır.





- Paket Anayasa Mahkemesi'ne giderse?..



Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları ve anayasanın değiştirilemez hükümleri var. Değişmez hükümlerin şekli anlamda da değiştirilip değiştirilemeyeceğinin Anayasa Mahkemesi'nce tartışılmasında bir yanlışlık yoktur.





Adli Tıp'a özerklik



- YARSAV ne istiyor?



SYK'nın yapısının değiştirilmesini, Adalet Bakanı ve Müsteşar'ın Kurul'dan çıkartılmasını ve yargı bağımsızlığının önündeki en önemli engelin, yargıçların idari olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı olması kuralının, anayasadan çıkartılmasını istiyoruz. Kurul kararlarına yargı yolu açılmalı. Özerk olması gereken Adli Tıp Kurumu'nu bakan belirleyecek. Bu kurum yürütmenin emrine girerse istediğiniz kişinin beraatini sağlayabilirsiniz.





Hedef yargıç ayrımı



- 'Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı yok oluyor' deniyor. Türkiye'de yargı bağımsız mı?



Olmayan bir bağımsızlıktan söz ediyoruz. Yarı bağımlı yargı, tam bağımlı ve güdümlü hale getiriliyor. Kasıtlı olarak kürsü yargıcı ve yüksek yargıç ayrımı yaratılmaya çalışılıyor.





- Cumhurbaşkanı'nın, 31 günlük Müsteşar Yardımcısı Raportör Alparslan Altan'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Hukuku dolanmadır bu. Geleceğin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı belirleyecek bir seçim olarak dahi algılanabilir.





- Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’'n durumu...



Uygulanan yöntem hukuksuzluktur. Cihaner'in tutukluluğu tutsaklığa dönüşmüştür. Siyasal iktidar onaylamadığı soruşturmaları yapan yargıç ve savcılar üzerinde çok ağır bir baskı yaratmıştır





Perdeleme girişimi



- Siyası partilerin kapatılması düzenlemesini nasıl buldunuz?



Burada getirilen 'benim partim kapatılmasın' düzenlemesidir. Kendi yargıç ve savcı ordusunu oluşturmaktır. Biz, teröre ve şiddete bulaşmamış partilerin kapatılmasına şiddetle karşıyız.





- Kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılık maddesinde bir 'türban' niyeti var mı sizce?



Bu yol denenebilir. Yeni ve iyi bir şey getirmiş izlenimi vererek olumsuz maddelerin perdelenmesi için çocukların istismar edilmesidir bu.





Randevu vermedi



- Paket, 'Batı standartlarına göre hazırlandı' deniyor.



Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), Seçim Yasası'nda, yüzde 10 barajının düşürülmesinde niçin Avrupa'yı örnek almıyoruz? YARSAV, Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa Yargıçlar Birliği üyesi olarak AB'ye girmiştir ama Sayın Adalet Bakanı'ndan yeni Yönetim Kurulu olarak randevu talep ettik, kabul etmedi.





- Değişiklik demokrasi adına yapılıyor.



Dünyanın neresinde yargının sandığa sokulduğunu duydunuz? Anayasa Mahkemesi'nin içini boşaltır, yargı gücü olmaktan çıkartırsanız eğer, denetimsiz bir yürütme gücü, tek adam diktatörlüğü olur bunun sonunda.





Komisyonda varız



- YARSAV ne yapacak?



Halka, bir referandum yaşanırsa bunun demokrasiye tamam mı, devam mı referandumu olduğunu anlatmalıyız. Endişelerimizin tarihe bir not düşmek adına tutanaklara geçirilmesi için komisyon çalışmalarına katılacağız.





Yurtdışında eğitim gören prens ve prensesler değiliz



- Yargıçlar, halktan kopuk mu yaşıyor?



Beni en çok öfkelendiren, ruhuma dokunan suçlama bu. Ben esnaf çocuğuyum. Yurtdışında büyük paralarla eğitim gören prensler, prensesler değiliz. Ne yargıçlar bilirim, yargıladığı yoksul çocuklara ayakkabı alır. (Gözleri doluyor. Uzun bir sessizlik oluyor) Paraşütle yargının tepesine gelenlerin suçlamalarını kabul edemeyiz. Kutsal bir iştir yargıçlık. Ben mütevazı bir hayatı olan kadın yargıçtım bu göreve gelene kadar. Ancak kadın yargıcın varlığına karşı bir kalkışma varsa yargıyı savunmak için artık bir neferim.





Demokrat-Yargı Başkanı Osman Can: Reform demeye dilim varmıyor



- Dokunulmazlıklar sınırlandırılmalı

- Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok

- Yargıtay Başsavcılığı yetkisizleştirilsin

- Devletin 'dinlemesi' meşru bir eylem



- Demokrat-Yargı AKP'ye koşulsuz destek için mi kuruldu?



Tüzüğümüz, Avrupa'da liberal, sol düşünceyi barındıran tüm yargıç derneklerinin ortalama değerlerini yansıtır. Ölçütümüz partiler değil, demokratikleşme adımlarıdır.





- Değişiklik paketi son haliyle içinize sindi mi?



Reform demeye dilim varmıyor ama mevcut duruma göre düzelme ihtimali yaratıyor.





'Esas' yetkisi yok



- Toptan bir anayasa değişikliği beklenirken yargı yeniden şekillendiriliyor. Neden?



Yargı demokratikleştirilmediği zaman yeni anayasa talebini dile getiren her siyasi parti hakkında kapatma davası açılır. Bu yargı üst mekanizmaları ile demokrasi mümkün değildir.





- Paket Anayasa Mahkemesi'ne giderse?..



Anayasa Mahkemesi'nin esas denetim yetkisi yok. Bakarsa siyasi bir görüş açıklamasından öte anlam ifade etmez ve parlamentonun buna uyması zorunlu değildir.





Dokunulmazlık sınırı



- Demokrat-Yargı ne istiyor?



Paketin daha fazla demokratikleştirilmesini ve dokunulmazlıkların sınırlandırılmasını isteyeceğiz. HSYK'nın en az üçte biri, Anayasa Mahkemesi'nin yarıdan fazlasının parlamento kanalıyla seçilmesi gerekiyor. Adalet Bakanı'nın HSYK'da bulunması abes değil ama müsteşar olmayabilir. İkinci bir paket açıklamalarını ve seçim barajını düşürmelerini, uzlaşma komisyonu oluşturarak yeni bir Siyasi Partiler ve Seçim Yasası için çalışmalarını isteyeceğiz. Kürsü yargıç ve savcılarının bağımsızlığı için gerekli adımların atılmasını isteyeceğiz.





- Anayasa Mahkemesi'nde hukukçu sayısı azalıyor. Nasıl olacak?



Anayasa Mahkemesi yasaları yürürlükten kaldırdığı için adeta bir yasama faaliyeti yapar. Bunun için mahkemede herkesin mutlaka hukukçu olması gerekmiyor.





Yargı bağımsız değil



- 'Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı yok oluyor' deniyor. Türkiye'de yargı bağımsız mı?



Yargı aslında bağımsız değil. Toplumla hiçbir şekilde yüzleşmeyen yargıcın adalet dağıtma şansı yoktur. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok ki. Varmış gibi tartışmak abes.





- Cumhurbaşkanı'nın 31 günlük Müsteşar Yardımcısı Raportör Alparslan Altan'ı üyeliğe atamasını nasıl değerlendiyorsunuz?



Hülle tartışması yapanlar şunu söylemeli, Yargıtay'a HSYK'nın atadığı üyelere neden hiç bakılmıyor? Atama usule uygun ama siyaseten problemlidir.





Darbe heveslileri var



- Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutukluluğu...



Cihaner'in tutukluluk halinin bir cezalandırmaya dönüşmesine karşıyız. Darbe heveslisi o kadar çok insan, yüksek yargıç ve asker var ki bu ülkede. O nedenle devletin dinlemesi meşrudur. Devlet tutuklamak yerine bu imkanları kullanmalı.





- Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili düzenleme varken neden Yüce Divan düzenlemesi yapılıyor?



Bence de gerek yok. Son zamanlarda Genelkurmay Başkanı hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu ama bir şey yapılamadı çünkü yargılayacak bir makam yok. Anayasa değişikliği bu yargı makamını gösteriyor.





Türban'a Batı örneği



- Kadına ve çocuklara pozitif ayrımcılık maddesinde bir 'türban' niyeti var mı sizce?



Affedersiniz, Batı'daki gibi üniversitelerde türban serbestisini getirmek kötü bir niyet mi? Anayasa Mahkemesi kendi kararında başörtüsü kullanmanın özgürlük olduğunu söylüyor. Sadece bunun yöntemi yanlış diyor.





- Demokrat Yargı ne yapacak?



Meclis'teki çalışmalara bizim ve YARSAV'ın çağırılmasını istiyoruz.





Yargıtay Başsavcısı kapalı dünyada yaşıyor



- Siyasi partilerin kapatılması düzenlemesi kötüye kullanılabilir.



Eskisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kendi kişisel, dar ve kapalı dünyası içinde bunlar tehdittir der, dava açar. Şimdi hiç olmazsa bir politik filtre getiriliyor.





- Kapalı dünyada yaşadığını nereden biliyorsunuz?



Hepsi lojmanlarda, çoklu sosyal, ekonomik ve politik etkileşim alanının dışında yaşıyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bütünüyle yetkisizleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.