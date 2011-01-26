Yargının referandum çelişkisi

Asuman ARANCA / T24 ANKARA

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesi "hayır" oyu verecek olanları "darbeci" olarak nitelendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin hukuka aykırılığının tespiti için açılan dava Ankara'daki bir mahkeme tarafından reddedilirken, referandumda evet oyu kullananları "gaflet ve delalet" içinde olmakla eleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, bir başka mahkeme tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e hakaret ettiği gerekçesi ile 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Referandumdan önce söyleseydi...

Gökçek'in Çölaşan'a karşı açtığı davanın Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Gökçek'in avukatı Fatih Atalay ile Çölaşan'ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Hakim Eyüp Sarıcalar, Çölaşan'ın "evet" oyu kullananlarla ilgili olarak "gaflet, dalalet içinde olduklarına" ilişkin sözlerini referandumun ardından sarf ettiğini belirterek, "Bu sözlerin, referandum öncesinde söylenmesi durumunda evet çağrısında bulunanlar ve evet oyu kullanılmasını isteyenler için eleştiri kabul edilebilecek ise de referandum sonucunda milli irade tecelli etmiş bulunduğundan söylenen sözlerin millet iradesini tahkir ve hakaret niteliğinde sözler olduğu" değerlendirmesinde bulundu.





Ankaralıların iradesinin temsilcisi Gökçek'miş





Sarıcalar kararında, "Davacının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sıfatı bulunması nedeni ile Ankaralıları temsil makamında bulunduğundan, millete ve Ankaralıların iradelerine yönelik hakaret niteliğindeki sözler konusunda aktif dava ehliyetinin bulunduğu sonucuna varıldı" ifadelerine yer verdi.

Çölaşan'ın avukatı Karagözoğlu ise mahkemeden son söz istedi ve yargıç Sarıcalar’ın beyanının ihsas-ı rey niteliğinde olduğunu ileri sürerek redd-i hakim talebinde bulundu. Ret dilekçesinin yazılı yapılmak zorunda olduğunu ifade eden Karagözoğlu, "bu nedenle mahkemenin davadan el çekmesini talep ediyorum'' diye konuştu. Yargıç Eyüp Sarıcalar, söz konusu ifadelerin, mahkemenin kabul kararının gerekçesi olması nedeni ile Karagözoğlu'nun, hakimin reddine ilişkin dilekçe sunmaya yönelik talebini reddetti. Sarıcalar, davanın kabulüne karar vererek Çölaşan’ı, Gökçek’e 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.





Gökçek: Anamın ak sütü gibi helal





Kararı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan kendisini takip edenlerle paylaşan Gökçek, Çölaşan'a ceza davası açacağını, referandumda "evet" oyu veren herkesin de dava açabileceğini belirterek, özellikle milletvekillerine çağrıda bulundu. Twitter'daki bir takipçisinin "o para helal mi" yönündeki sorusuna da yanıt veren Gökçek, "Anamın ak sütü gibi..." dedi.





"Hayır"cılara "darbeci" tespiti yapılmadı





Öte yandan Avukat Sedat Vural'ın, ''anayasa değişikliği için 12 Eylülde yapılan halk oylamasında 'hayır' diyenleri darbeci olarak'' nitelediği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde, ''sözlerinin hukuka aykırılığının tespiti'' istemiyle açtığı dava ise 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Duruşmaya Vural ile Erdoğan’ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı. Erdoğan’ın beyanlarının kişilik haklarına saldırı olduğunu ve hukuka aykırılık taşıdığını ileri süren Vural, "Demokrasiye katkısına olacağına inandığımdan böyle bir davayı açtım. Hukuka aykırılığın mahkemelerce tespitini istedim" dedi. Vural, davanın kabul edilmesini talep etti. Cemaloğlu ise Erdoğan'ın ayrıştırma gibi bir kastının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. Yargıç Zerrin Berke, davanın reddine karar verdi.





Gerekirse AİHM'e gideceğim





Vural, dava sonrasında yaptığı açıklamada, kararı Yargıtay’da temyiz edeceğini, iç hukuk yollarının aleyhine tükenmesi halinde ise konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını söyledi. Dava dilekçesinde, Erdoğan’ın, 7 Eylül 2010'da katıldığı bir televizyon programında, "Anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında 'hayır' diyenleri darbeci olarak" nitelediği belirtilmişti. Dilekçede, Erdoğan’ın, söz konusu sözlerinin hukuka aykırılığının tespiti talep edilmişti.



