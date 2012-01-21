T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargının hızlandırılmasına yönelik kanun tasarısı ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 23:40

-Yargının hızlandırılmasına yönelik kanun tasarısı ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Adalet Bakanlığının yargının hızlandırılması amacıyla hazırladığı kanun tasarısına göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılacak.  Tasarıya göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılacak. TCK'ya ''Silah'' deyimleri arasına ''Yakıcı'' ibaresinden sonra ''Yangın çıkarıcı'' ibaresi de eklenecek. Tasarıda, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Tasarıya göre, rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, rüşvet veren kişiye de aynı şekilde ceza verilecek. Tasarıya göre, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs edenler için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, kuvvetli suç şüphesini, tutuklama nedenlerinin varlığını, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller, somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilecek. Tasarıya göre, adli kontrol tedbirinin uygulanabilmesi bakımından öngörülen 3 yıllık üst sınır, 5 yıla çıkarılarak, 5 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek. Basın yayın yoluyla ya da sair düşünce açıklama yöntemleriyle işlenen suçlarda kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya kesinleşmiş olan mahkumiyet hükümlerinin infazı ertelenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24