-Yargının hızlandırılmasına yönelik kanun tasarısı ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Adalet Bakanlığının yargının hızlandırılması amacıyla hazırladığı kanun tasarısına göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılacak. Tasarıya göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılacak. TCK'ya ''Silah'' deyimleri arasına ''Yakıcı'' ibaresinden sonra ''Yangın çıkarıcı'' ibaresi de eklenecek. Tasarıda, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Tasarıya göre, rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak, rüşvet veren kişiye de aynı şekilde ceza verilecek. Tasarıya göre, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs edenler için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, kuvvetli suç şüphesini, tutuklama nedenlerinin varlığını, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller, somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilecek. Tasarıya göre, adli kontrol tedbirinin uygulanabilmesi bakımından öngörülen 3 yıllık üst sınır, 5 yıla çıkarılarak, 5 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek. Basın yayın yoluyla ya da sair düşünce açıklama yöntemleriyle işlenen suçlarda kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya kesinleşmiş olan mahkumiyet hükümlerinin infazı ertelenecek.