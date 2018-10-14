Sözcü gazetesi başyazarı ve Tokmak sütunu yazarı Rahmi Turan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmesini değerlendirdi. Pazarlık olabileceğini ancak varsa da bilinemediğini kaydeden Turan, rahibin 12 Ekim'de serbest bırakılacağını haftalar önce ABD Dışişleri Bakanı'nın söylediğini, Amerikan gazetelerinin de yazdığını aktardı. "Darısı yıllardır davaları devam eden öğrencilerin, gazete ve gazetecilerin başına…" diyen yazar, "Yargılanan herkesin Trump gibi bir dayısı mı olması gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Rahmi Turan, davada yer alan tanık, belge ve fotoğrafları hatırlatarak şunları yazdı: "Rahip için “Casus, terör örgütü üyesi, teröristlere yardım ediyor” diyorlardı. Tanıklar, belgeler, fotoğraflar filan vardı. Ne oldu bunlar? Neyse… Rahip uçtu gitti. Darısı yıllardır davaları devam eden öğrencilerin, gazete ve gazetecilerin başına…Yargılanan herkesin Trump gibi bir dayısı mı olması gerekiyor?"

Turan'ın "Herkese bir Trump mı lâzım?" başlığıyla (14 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz