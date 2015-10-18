Yargılama giderleri hukuk sigortasından karşılanacak

Adalet Bakanlığı’nın yargı reformu kapsamında geliştirdiği proje ile vatandaşlar, araç, konut ve sağlık sigortasına sahip oldukları gibi hukuk sigortasına da sahip olacak.

Sigortalılar ödeyecekleri prim karşılığında, avukatlık hizmeti ve hukuk yardımı alabilecek. Sigortalının davayı kaybetmesi durumunda karşı tarafa ödeyeceği yargılama giderleri sigortadan karşılanacak. Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, sigortalılara bireysel emeklilik sistemindeki gibi devlet katkısı da sağlanacak.

Türkiye’de hukuk maliyetlerini düşürmeyi ve maddi mağduriyetleri azaltmayı amaçlayan Bakanlık, Hukuki Himaye Sigortası sisteminin ülke çapında etkinleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Sistemin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar araç, konut ve sağlık sigortasına sahip oldukları gibi hukuk sigortasına da sahip olacak. Sigortalılar ödeyeceği prim karşılığında, dönem içerisinde karşılaşabileceği hukuki risk ve sorunlara karşı avukatlık hizmeti ve hukuk yardımı alabilecekler.Avrupa Konseyi ülkelerinin çoğunda mevcut olan sistemi Türkiye’de de etkin hale getirmeyi ve yaygınlaştırmayı planlayan Adalet Bakanlığı, yurtdışındaki örnekleri inceledi. Kısa zamanda sistemi hayata geçirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ile de işbirliği içerisinde Hukuki Himaye Sigortası yaptıran bireylere, aynen Bireysel Emeklilik sisteminde olduğu gibi devlet katkısı vermeyi de düşünüyor.

Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan kişilere devlet tarafından tanınan Adli Yardım sistemi de genişleyip etkinleşecek.

Sigortalılar ödeyecekleri prim karşılığında, avukatlık hizmeti ve hukuk yardımı alabilecekler. Sigortalının davayı kaybetmesi durumunda karşı tarafa ödeyeceği yargılama giderleri sigortadan karşılanacak. Sigortalılara, Bireysel emeklilik sistemindeki gibi devlet katkısı da sağlanacak.

Türkiye’de hukuk maliyetlerini düşürmeyi ve maddi mağduriyetleri azaltmayı amaçlayan Bakanlık, Hukuki Himaye Sigortası sisteminin ülke çapında etkinleştirilmesi için çalışmalara başladı.

Sistemin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar araç, konut ve sağlık sigortasına sahip oldukları gibi hukuk sigortasına da sahip olacak. Sigortalılar ödeyeceği prim karşılığında, dönem içerisinde karşılaşabileceği hukuki risk ve sorunlara karşı avukatlık hizmeti ve hukuk yardımı alabilecekler.Avrupa Konseyi ülkelerinin çoğunda mevcut olan sistemi Türkiye’de de etkin hale getirmeyi ve yaygınlaştırmayı planlayan Adalet Bakanlığı, yurtdışındaki örnekleri inceledi. Kısa zamanda sistemi hayata geçirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ile de işbirliği içerisinde Hukuki Himaye Sigortası yaptıran bireylere, aynen Bireysel Emeklilik sisteminde olduğu gibi devlet katkısı vermeyi de düşünüyor.

Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan kişilere devlet tarafından tanınan Adli Yardım sistemi de genişleyip etkinleşecek.