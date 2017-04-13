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BBC Türkçe

Yargıladığı kişilerle internette dalga geçen yargıç görevden alındı

İngiltere'nin Kent bölgesinde katıldığı davalarda yer alan kişiler hakkında internette "eşek" ve "geri kafalı" gibi dalga geçen yorumlar yazan bir yargıç görevden alındı.

13 Nisan 2017 08:58

İngiltere'nin Kent bölgesinde katıldığı davalarda yer alan kişilerle internette dalga geçen yorumlar yazan bir yargıç görevden alındı.

Jason Dunn-Shaw adlı yargıcın KentOnline adlı haber sitesindeki haberlerin yorum kısmına bir kişi hakkında "eşek", bazı kişiler hakkında da "bağnaz" ve "geri kafalı" yazdığı ortaya çıktı.

KentOnline'a konuşan Dunn-Shaw, "korkutulduğunu" ve görevden alındığını söyledi.

Dunn-Shaw'ın yorum yaptığı haberlerden biri yargıç olarak, diğeri ise avukat olarak görev yaptığı davalarla ilgiliydi.

Yargı Adabı İnceleme Ofisi, Dunn-Shaw'ın davranışlarının "standardın altında" olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Dunn-Shaw, aldığı cezayı Ombudsman'a taşıyacağını, haksızlığa uğradığını düşündüğünü açıkladı.

Dunn-Shaw, yorum yaparken kimliğinin anonim olduğunu sanıyordu.

Bugüne kadar hem yargıç hem de avukat olarak görev yapan Dunn-Shaw, 45'ten fazla cinayet davasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel suçlar alanındaki davalara da girmişti.

Yargı Adabı İnceleme Ofisi ise Dunn-Shaw'ın davranışının yargının tarafsızlığını zedelediğini belirtti.

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