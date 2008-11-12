Yargıdan Üzmez’i üzecek karar

Hürriyet'in haberine göre kurul, Balıkesir’de cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun davasında yerel mahkemenin sanığa verdiği 8 yıl 4 aylık cezayı bozdu. Kararda, 15 yaşındaki küçük çocuklara yönelik her türlü cinsel istismarın rıza olsa bile suç oluşturacağı belirtilerek, şöyle denildi: "Sanığa yüklenen eylemlerin sabit olduğu hususunda bir kuşku bulunmamaktadır.TCK’ya göre, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle 15 yaşını tamamlamamış çocukların rızalarının hukuken değer ifade etmediği konusunda herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mağdur çocuğun şikáyetçi olmadığı gerekçesiyle Baro tarafından atanan zorunlu avukatın duruşmalara katılma isteminin reddedilmesi yasaya aykırıdır.Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 236. maddesinde "Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır" hükmü yer almaktadır. Yerel mahkemece 15 yaşından küçük mağdurenin dinlenmesi sırasında, ruh sağlığının bozulmadığı yönündeki adli tıp raporuna dayanılarak, yasada öngörülen nitelikte bir uzmanın bulundurulmaması yasaya aykırıdır."