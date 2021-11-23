Yargıdan THK kararı

Türk Hava Kurumu (THK) kayyım heyeti tarafından kaynak oluşturmak ve kurum borçlarını ödemek için yapılan taşınmaz satışları iptal edildi.

Mahkemeden taşınmaz iptaline ilişkin bir karar verdi. Kayyım heyetinin atamasını gerçekleştiren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, kısa bir süre önce THK’dan faaliyetlerine ilişkin bir rapor istemişti. O rapor mahkemeye ulaştı. HaberTürk Ankara Temsilcisi Yardımcısı Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, rapor üzerindeki incelemelerini tamamlayan mahkeme heyeti de kayyım heyeti tarafından kaynak bulmak amacıyla gerçekleştirilen bazı taşınmazların satışlarının iptaline karar verdi.

Söz konusu raporda 7 kalemde satış yapıldığı; bu satışlar yapılırken de mahkemeden özel izin alınmadığını, bu satışlar nedeniyle de kurumun mal varlığını azaltıcı nitelikte olduğu ifade edildiği, sebeple de satışların iptal edildiği belirtildi.